Alanyaspor’un hocası Fatih Tekke: Kendim ve ekibimi başarısız değil çok başarısız buluyorum

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a deplasmanda 4-0 yenildikleri maçın ardından istifa sinyalleri verdi.

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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve geldiği günden beri kendisini ve ekibini çok başarısız bulduğunu söyledi.

Tekke, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Park’ta 4-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alınan skordan sonra değerlendirme yapmanın kolay olmadığını aktaran Tekke, “Maalesef bugün olumlu cümlem yok. Galatasaray’ı tebrik ederim. Maçın skoru farklı olabilirdi. Gol de atabilirdik ama daha fazla da yiyebilirdik. Maç, tamamen Galatasaray’ın kontrolünde geçti.” dedi.

Fatih Tekke, yaklaşık 10 yıldır teknik direktörlük yaptığını belirterek, “9-10 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Geçen sene İstanbulspor ile kazandığımız şeylerin üzerine Alanya’ya geldik. Amacımız Alanyaspor’u olması gereken seviyeye getirmekti. Bunun için kendimce, ekibimle izin yapmadan çalışıyorum. Amacım takımlarımı düzenli hale getirmek. Bugün beni en çok üzen şey düzensizlikti. Neticesinde tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Burası bir ilçe takımı ama büyük işler yapmış bir takım. Amacımız kulübü daha kötü hale getirmek değil. Nasibimiz böyle oldu. Bu düzensizliği neden düzeltemediğimle ilgili bir değerlendirme yapacağım, düşüneceğim.” diye konuştu.

Moralsiz olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Moralim çok iyi değil. Alanyaspor camiasından da özür dileriz. Pes etmek diye bir konum olmaz ama check edeceğim. Galatasaray’a burada yenilmek çok absürt bir durum değil ama aşırı düzensizlik beni üzdü. Göreve geldiğimiz 25 günde daha iyi olmadık. Kendim ve ekibimi başarısız değil çok başarısız buluyorum. Bunu check edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“TÜM KULÜPTE BİR RAHATLIK VAR”

Tekke, istifa sinyali mi verdiği yönündeki soru üzerine, “Düşüneceğim.” dedi.

Çözüm üretmeyi düşüneceğini aktaran Fatih Tekke, “İstifa edeceksem şu anda ederim. Benim için problem yok. Ancak bazı durumlarda doğru zannettiğiniz şey yanlış da olabilir. Biraz daha aklıselim düşündükten, istişare edildikten sonra karar vermek gerek. Dokuz yılda tırmalayarak geldiğim yeri 2 maçla bırakama isteğinde değilim. Oyuncularım ve kulübümle güvenli, aile gibi bir ortamda savaşmak isteyen bir insanım. Ancak bu düzenli bir şekilde olur. Bana bunu söyleten, bugünkü düzensizlik. Bunu düşüneceğim.” şeklinde görüş belirtti.

Oyunu oturtmada kendisinin de eksiklikleri olduğunu dile getiren turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendimin de eksik olduğumu düşünüyorum. Bugün bunu gösterememişsek benim sorumluluğumda. Oyuncularıma bir şey söylemem. Her oyuncuma inanıyorum. Bugünkü düzensizliğin sebebi, aşırı derecede rahatlık. Tüm kulüpte bir rahatlık var. Bu kadar rahat davranamayız. Bir oyunun oturması için 25 gün değil 250 gün lazım. Ancak Türkiye’de böyle bir şey mümkün değil. Ancak benim çalıştığım her kulüpte kısa sürede bile bir düzen oluşuyordu. Bugünkü düzensizlik bu cümleleri kurmama neden oldu.” (AA)

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