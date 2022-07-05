Albert Riera’nın imza törenini taraftarlar bastı! Büyük protesto…

Galatasaray'ın eski oyuncularından Albert Riera, Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu. Riera için düzenlenen imza törenini basan maskeli taraftarlar başkana tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’nın yeni teknik direktörü Albert Riera’nın basın toplantısını maskeli taraftarlar bastı.

Galatasaray’ın eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera, Olipija Ljubljana’nın yeni teknik direktörü oldu. Kulüpte düzenlenen imza töreninde kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

ŞOKE OLAN RIERA SALONU TERK ETTİ

Takımın fanatik taraftarları, eski teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki göstermek için Riera’nın basın toplantısını bastı. Başkan Adam Delius ve Riera’ya tepki gösteren protestocular, Prosinecki’nin dönmesini istedi.

Sert tartışmaların yaşandığı anlarda şoke olan Riera töreni terk ederek salondan ayrıldı. Bu sırada taraftarlar başkan Adam Delius’e sert tepkiler göstermeye devam etti.

Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından salonu basan grup olaysız bir şekilde toplantıdan ayrıldı. Yaşanan olay ülke gündemine oturdu.