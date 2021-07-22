Aleix Vidal kapışması! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya…

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bu bölge için Aleix Vidal ile temasa geçti. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Benfica'nın transfer listesinde yer alan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin de gündeminde olduğunu yazdı. Kanarya, tecrübeli futbolcuya 2 artı 1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret önerdi. Başarılı sağ bek, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 12 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

CİMBOM DA BASTIRIYOR

F.BAHÇE'NİN istediği Aleix Vidal'i Galatasaray'ın da transfer etmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın “Mutlaka kadromuzda olmalı” dediği Vidal ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştırdı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu oyuncuya bir an önce imza attırarak ezeli rakibine kaptırmanın önüne geçmeyi hedefliyor. Bir dönem Barcelona forması da giyen sağ bekin yanıtı bekleniyor.