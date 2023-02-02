Aleksandar Stanojevic: Konyaspor’un transfere ihtiyacı var

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, İstanbulspor mağlubiyetinden sonra açıklamalarda bulundu. Göreve geldiğinden beri tüm maçlarını kaybeden Konyaspor'un teknik direktörü Stanojevic, takımın transfere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında İstanbulspor’a 1-0 mağlup olan Arabam.com Konyaspor’da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, takımının oyuncu takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçından ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Bugün takım olarak çok iyi bir performans sergilemediklerine dikkati çeken Stanojevic, ilk yarı oyun hakimiyetinin kendilerine olduğunu ve yakaladıkları birçok pozisyonu değerlendiremediklerini vurguladı.

“OYUNCU TAKVİYESİNE İHTİYAÇ VAR”

Stanojevic, maçın ikinci yarısında şanssız bir gol yediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Oyuna Uche Ikpeazu’yu soktum ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz sonuçları alamadık, hepsi bu. Burada hoca olan benim, bütün sorumluluk bana ait. Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu gerekli. Ofansif bölgede 3 oyuncu almayı düşünüyoruz. Beklenti içindeyiz. Fenerbahçe maçı öncesi bunun gerçekleşeceği bildirildi. Özellikle taraftarlarımızdan da özür diliyorum.” (AA)