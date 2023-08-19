Aleksandar Stanojevic: Mücadeleyi bırakmadık

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Antalyaspor maçının ardından "Son dakikalarda gol yedik ancak mücadeleyi bırakmadık" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında Antalyaspor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Konyapor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

Antalya’nın zor deplasman olduğunu belirten Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu söyledi. Stanojevic, “Son dakikalarda gol yedik ancak mücadeleyi bırakmadık. Elimizden geleni yaptık ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda çok iyi değildik” ifadelerini kullandı.

Antalya’nın top hakimiyeti konusunda kendilerine göre daha iyi olduğuna vurgu yapan Stanojevic, bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını dile getirdi.