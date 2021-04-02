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Alex de Souza antrenörlük kariyerin başladığını resmen açıkladı!

Bir süredir antrenörlük için eğitimlere katılan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Brezilya takımlarından Sao Paulo'da teknik direktörlük görevine başladı.

Güncellenme: 20:56, 02/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Alex de Souza antrenörlük kariyerin başladığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo’da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı. Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi sözleşmeyi bugün imzaladığını belirtti.

Futbola ilk başladığı Sao Paulo’da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı; “04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku…”

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Yayınlanma Tarihi:20:46,