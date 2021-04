Alex de Souza’dan iki yıllık imza… ‘Hayalleri olan çocuklara yardım etmek için geri geliyorum’

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden biri olan eski futbolcu Alex de Souza, Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo ile antrenör olarak anlaşmaya vardı. Sao Paulo U21 takımının teknik direktörlüğüne getirilen Alex de Souza, iki yıllık anlaşmaya imza attı. 43 yaşındaki eski futbolcunun yardımcılığını ise Brezilya’nın efsane futsal teknik direktörü Paulo César de Oliveira’nın yapacağı duyuruldu.

Alex de Souza, anlaşma sonrası yaptığı ilk açıklamada “Çocukken kafamda futbolla ilgili hayallerim her gün daha çok büyüyordu. Üç otobüs değiştirerek antrenmana giden bir çocukken, bugün Sao Paulo’ya tıpkı benim gibi hayalleri olan çocuklara yardım etmek için geri geliyorum” ifadelerini kullandı.

Sao Paulo Başkanı Julio Cacares ise Alex de Souza ile yapılan anlaşma hakkında “Brezilya futbolunun son yıllardaki en önemli temsilcilerinden Alex’le sözleşme imzalamaktan gurur duyuyoruz. Onun gelişi, Sao Paulo Akademisi’nin ve futbol yapısının profesyonelleşmesi için çok önemli bir hamle… Akademi projesinde bu hamlenin çok önemli olacağına eminiz. Kim bilir, Alex belki bir gün A takımın başına geçer. Ondan çok şey bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sao Paulo Kulübü de resmi Twitter hesabından Alex de Souza ile yapılan anlaşmayı hazırladığı video ile paylaştı.

Recepção de campeão mundial!

Novo técnico do Sub-20 do Tricolor, o @Alex10 foi recebido no Morumbi pelo @7amorosooficial, campeão da Libertadores e do Mundial pelo clube. A #SPFCtv acompanhou tudo, confira!#BemVindoAlex#MadeInCotia#VamosSãoPaulo