Alex de Souza’dan Jorge Jesus paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertli kulübün teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşması hakkında bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe’de uzun süre kaptanlık yapan ve kulübün efsaneleri arasına giren Alex de Souza, sarı lacivertli kulübün yeni çalıştırıcısı Jorge Jesus hakkında paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Jesus’a başarılar dileyen Alex de Souza, “Mister Jorge Jesus’a Türkiye’de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya’da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya’dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın. Başarılar” ifadelerini kullandı.