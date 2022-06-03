Alex de Souza’dan Jorge Jesus’un teklifine ret!

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertli kulübün yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili olarak Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe Kulübü’nün teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus’u getirmesinden sonra Portekizli çalıştırıcıya başarı mesajı yayınlayan Alex de Souza, Record’a özel açıklamalar yaptı.

Jesus’un Fenerbahçe’ye faydalı olacağından bahseden Brezilyalı, “Kulübü çok seven ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini isteyen biri olarak Jesus yeteneklerinde birinin teknik direktör olması muhteşem” dedi.

Jesus’un Fenerbahçe’de başarılı olup olamayacağı konusuna değinen Alex de Souza, “Başarı çeşitli faktörlerin birlikteliğinden gelir. Kulübün, taraftarların ve toplumun Fenerbahçe’den beklentilerinin farkında olması gerek. Yaptığı analizler sonrasında çalışmalarına başlayacaktır. Ancak, Fenerbahçe’de başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip. Jesus’la birlikte birkaç faktör daha eklenirse büyük başarılar elde yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Jesus’un kendisine yardımcı antrenörlük teklif ettiğini söyleyen Alex de Souza, bu teklifi reddettiğini ve Sao Paulo altyapısındaki antrenörlük kariyerine devam edeceğini dile getirdi.

İşte Alex de Souza’nın Jorge Jesus ve Fenerbahçe hakkındaki diğer açıklamaları:

“Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig’i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica’da, Flamengo’da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı.”

“EŞİ BULUNMAZ BİR ATMOSFER YAŞAYACAK”

“Jesus, Fenerbahçe’de mükemmel bir kulüp görecek. Muazzam bir stadyumu ve eşi bulunmaz bir atmosferi yaşayacak. Sadece dünyanın sayılı büyük kulüplerinde görebileceği tesisleri görecek. Jesus, kulüpten ne isterse istesin imkanlar ölçüsünde yerine getirileceğine inanıyorum. Bunun için ellerinden geleni yapacaklardır.”

“KISA ZAMANDA ALIŞACAKTIR”

“Farklı kültürlerde yaşamaya alışmak için açık fikirli olmak ve orada yaşayan insanların kültürlerine saygı duymak gerekir. Türkiye’de yaşam, Brezilya ve Portekiz’den daha farklı. Türkler çok misafirperverdir ve futbola olan tutkuları da çok büyüktür. Bu nedenle Jesus ve ekibinin mümkün olan en kısa sürede alışması için ellerinden geleni yapacaklardır. Kültürel açıdan Türkiye gerçekten farklı bir yer ama hem Jesus’un hem de Fenerbahçe’nin kısa zamanda birbirlerine alışacaklarına inanıyorum.”

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