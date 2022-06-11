Alex de Souza’nın acı günü

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Fenerbahçe Kulübü, babasını kaybeden efsane futbolcusu Alex de Souza için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.