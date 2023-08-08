Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain 16.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak.

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Beşiktaş’ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Alex Oxlade-Chamberlain, saat 16.30’da İstanbul’a gelecek.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2017 yılında Arsenal’dan geldiği Liverpool ile geçen sezon sonunda sözleşmesi sona erdiği için ayrılmıştı.

Bir süredir bonservisi elinde olan İngiliz milli oyuncu için Şenol Güneş “Birkaç gün önce ben de görüştüm. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum, bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Liverpool ve Arsenal formalarıyla toplam 12 kez kupa sevinci yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere Milli Takımı’nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.