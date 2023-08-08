Alex Oxlade-Chamberlain imza için İstanbul’a geldi

İngiliz yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain’i görüşmeleri sürdürmek için İstanbul’a getirdi. Londra’dan kalkan uçakla saat 17.20’de İstanbul Havalimanı’na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

29 yaşındaki yıldız futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.

Futbol kariyerine Southampton’da başlayan Chamberlain, 2011-2017'de Arsenal, 2017’den sonra da Liverpool’da top koşturdu. Premier Lig’de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası’nı 4, İngiltere Lig Kupası’nı 1, İngiltere Süper Kupa’yı ise 3 kez kaldırdı.

İngiltere Milli Takımı’nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı. (AA/DHA)