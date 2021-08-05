Alex Teixeira, Beşiktaş’ı paylaştı! İmzaya geliyor…

Beşiktaş'ın uzun süredir imza attırmak istediği Alex Teixeira, Instagram hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımlar yaptı.

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Beşiktaş’ın 10 numarası Alex Teixeira, İstanbul’a gelmeden taraftarlarını heyecanlandırdı. Josef de Souza’nın yakın arkadaşı olan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş ile uzun süren pazarlıkların ardından anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile telefondan görüntülü görüşme yapan 31 yaşındaki futbolcu, anlaşma resmi olarak açıklanmasa da Beşiktaş paylaşımları yaptı.

Teixeira, en geç hafta başında resmi sözleşme imzalayacağı Beşiktaş’tan yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret, artı 900 bin Euro da imza parası alacak.