Alex Teixeira kimdir?

Alex Teixeira, 6 Ocak 1990 yılında, Brezilya’nın Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. 18 yaşında Vaco da Gama’ya transfer oldu. 2008 yılında 55 maçta 8, 2009 yılında 37 maçta 8 gol attı.

Shakhtar Donetsk dönemi

2010 yılında Shakhtar Donetsk’e transfer olan Teixeira, 39 maçta 6 gol 4 asist, 2011-2012 sezonunda 36 maçta 10 gol, 3 asist, 2012-2013 sezonunda 41 maçta 16 gol, 4 asistle oynadı. 2013-2014 sezonunda 40 maçta 9 gol 5 asist, 2014-2015 sezonunda 37 maçta 22 gol 4 asist, 2015-2016 sezonunda 26 maçta 26 gol 5 asistle oynadı.

Liverpool ilgilenirken Çin’e gitti!

İngiltere’de Liverpool, Teixeira’ı transfer etmek isterken Çin’in en güçlü ekiplerinden olan Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Jiangsu Suning takımı Teixeira’yı 50 milyon Euro’ya transfer etti. Teixeira, 2016-2020 yıllarında toplam 150 maça çıktı, 73 gol attı, 43 asistle oynadı.

Alex Teixeira profili

Doğum tarihi: 6 Ocak 1990 (31 yaşında)

Doğduğu yer: Brezilya

Mevki (Pozisyon): Orta saha

Ayak: Sağ

Eşi: Thaís Cristina ile 2014 yılında evlendi.

Numara: 10

Toplam maç sayısı: 428

Attığı gol sayısı: 172

Asist sayısı: 72

Oynadığı dakika sayısı: 32.227