Alex Teixeira kimdir?

Alex Teixeira, 6 Ocak 1990 yılında, Brezilya’nın Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. 18 yaşında Vaco da Gama’ya transfer oldu. 2008 yılında 55 maçta 8, 2009 yılında 37 maçta 8 gol attı.
2010 yılında Shakhtar Donetsk’e transfer olan Teixeira, 39 maçta 6 gol 4 asist, 2011-2012 sezonunda 36 maçta 10 gol, 3 asist, 2012-2013 sezonunda 41 maçta 16 gol, 4 asistle oynadı. 2013-2014 sezonunda 40 maçta 9 gol 5 asist, 2014-2015 sezonunda 37 maçta 22 gol 4 asist, 2015-2016 sezonunda 26 maçta 26 gol 5 asistle oynadı.
İngiltere’de Liverpool, Teixeira’ı transfer etmek isterken Çin’in en güçlü ekiplerinden olan Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Jiangsu Suning takımı Teixeira’yı 50 milyon Euro’ya transfer etti. Teixeira, 2016-2020 yıllarında toplam 150 maça çıktı, 73 gol attı, 43 asistle oynadı.
Doğum tarihi: 6 Ocak 1990 (31 yaşında)
Doğduğu yer: Brezilya
Mevki (Pozisyon): Orta saha
Ayak: Sağ
Eşi: Thaís Cristina ile 2014 yılında evlendi.
Numara: 10
Toplam maç sayısı: 428
Attığı gol sayısı: 172
Asist sayısı: 72
Oynadığı dakika sayısı: 32.227