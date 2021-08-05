Alex Teixeira müjdeyi verdi: Geliyorum

Beşiktaş’ın yıldız 10 numarası Alex Teixeira, vatandaşı olan siyah-beyazlıların orta sahası Josef de Souza aracılığıyla taraftarlara müjdeyi verdi.

ALI AYDİN

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Taraftarların dört gözle beklediği Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti. Beşiktaş'ın yeni 10 numarası olacak futbolcu, siyah-beyazlılarda görev yapan vatandaşı Josef de Souza aracılığıyla Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Facetime'dan görüntülü görüştü. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, “Geliyorum, cumartesi günü İstanbul'dayım. Sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ HAZIRLADIM”

Alex Teixeira, görüntülü görüşmede “Burada antrenmanlarımı eksiksiz şekilde sürdürüyorum. Geldiğimde hazır olacağım” diye konuştu. Brezilyalı futbolcu, en geç hafta başında resmi sözleşme imzalayacağı Beşiktaş'tan yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret, artı 900 bin Euro da imza parası alacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da Teixeira'dan gelen haberle yüzü güldü.

GODIN TAMAM GİBİ

Teixeira transferini bitiren Beşiktaş için sırada Diego Godin var. İtalyan basını Uruguaylı stoperin, kulübü Cagliari'nin sezon öncesi hazırlık kampına katılmayacağını bildirdi. La Gazzetta dello Sport, 35 yaşındaki stoperin siyah-beyazlıların formasını giymesinin an meselesi olduğunu yazdı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği deneyimli oyuncu için iki kulübün yöneticilerinin anlaşma konusunda son noktayı koyması bekleniyor.