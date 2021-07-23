Alex Teixeira, transferiyle ilgili kararını yakında açıklayacak

Beşiktaş’ın önerdiği yıllık ücretin yaklaşık 3 katına Sharjah’a imza atacağı iddia edilen Teixeria, dün görüşmelerde bulunmak üzere Dubai’ye gitti. Siyah beyazlı taraftarların sonucunu merakla beklediği görüşmeler hakkında bilgi vermeyen Brezilyalı 10 numara, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp, kararını yakında açıklayacağını ilan etti.

Teixeria yaptığı açıklamada, “Geleceğimle ilgili karar vermek için ailemle Dubai’ye geldim. Dubai’de menajerimle de görüşeceğim. Transferim ile ilgili kararı ben veya menajerim Junior Mendoza yakında açıklayacaktır” ifadelerini kullandı.