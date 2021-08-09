Alex Teixeira’dan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj!
Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixira, kulübün resmi hesabından bir video ile siyah-beyazlı camiaya mesaj gönderdi.
Beşiktaş’ın bu saat 16.50’de İstanbul’a gelecek olan yeni transferi Alex Teixira, taraftarlara Türkçe mesaj gönderdi.
Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videosunda Teixeira, “Siz istediniz, ben geliyorum” diyerek kartal pozu verdi ve İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı.
Siz istediniz o geliyor.#AlexTeixeira pic.twitter.com/5cYUegMbAt
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2021