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Alex Teixeira’dan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj!

Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixira, kulübün resmi hesabından bir video ile siyah-beyazlı camiaya mesaj gönderdi.

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Alex Teixeira’dan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj!

Beşiktaş’ın bu saat 16.50’de İstanbul’a gelecek olan yeni transferi Alex Teixira, taraftarlara Türkçe mesaj gönderdi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videosunda Teixeira, “Siz istediniz, ben geliyorum” diyerek kartal pozu verdi ve İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı.

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