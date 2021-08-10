Alex Teixeira’nın Beşiktaş’a maliyeti! Maaş ve imza parası…

Beşiktaş, transferi için hayalini kurduğu Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya kavuştu. Türkçe konuşup “Siz istediniz ben geliyorum” mesajıyla yola çıkan sambacı, dün İstanbul’a indi. Senelik 3 milyon Euro maaş alacak olan Teixeira’ya 900 bin Euro imza parası ödenecek.

ALI AYDİN

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Alex Teixeira, artık Beşiktaşlı! 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, dün İstanbul'a geldi ve siyah-beyazlıların hayali gerçek oldu.

Teixeira, yola çıkmadan önce Türkçe konuşup “Siz istediniz ben geliyorum” mesajı paylaştı. Siyah-beyazlı kulüp de taraftarlara “Siz istediniz, geliyor” mesajıyla yayınladığı videoyla müjdeyi verdi.

Sambacının transferinde büyük rol oynayan vatandaşı Josef de Souza, “Benden daha iyi Türkçe konuşuyor” diyerek yakın arkadaşına esprili bir yanıt verdi.

1 SENELİK 3.9 MİLYON EURO

Teixeira’nın maliyeti de belli oldu. Brezilyalı yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Opsiyon tek taraflı değil iki tarafın karşılıklı onayıyla devreye girecek. 2.2 milyon Euro+başarı bonuslarıyla birlikte bu sezon 3 milyon Euro kazanacak olan sambacıya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Brezilya'dan özel uçakla gelen Teixeira 7-10 gün arasındaki karantina sürecinin ardından siyah-beyazlılarda idmanlara başlayacak.