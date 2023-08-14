Alexander Oxlade-Chamberlain Beşiktaş transfer detayları | 3 yıllık sözleşme ve maaşı

Liverpool'dan ayrılan Alexander Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin detayları ve futbolcunun aldığı ücret hakkında tüm bilgiler haberimizde.

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Beşiktaş Kulübü, Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, İngiliz futbolcuya verilecek imza parası ve yıllık maaşını duyurdu.

Orta saha ve zaman zaman kanat bölgelerinde forma giyebilen Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain, Southampton altyapısında yetiştikten sonra 2011’de Arsenal’e transfer oldu. Londra ekibinin 13.8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Chamberlain, 2017’de 38 milyon Euro’ya Liverpool’un yolunu tuttu.

Kariyerinde 235 Premier Lig maçı bulunan Alexander Oxlade-Chamberlain, 20 gol atıp 28 asist yaptı. Yıldız futbolcu geçen sezon yaşadığı harmstring sakatlığı nedeniyle sadece 13 maçta forma giyebildi.

BEŞİKTAŞ’TAN ALEXANDER OXLADE-CHAMBERLAIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın Alexander Oxlade-Chamberlain transferiyle ilgili KAP açıklaması, şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain’in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

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