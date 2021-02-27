Alexander Sörloth 90+3’te attı! Leipzig’den müthiş geri dönüş…

Bundesliga’da 23. hafta maçında Leipzig ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadele nefesleri keserken adeta gol yağmuru yaşandı.

Jonas Hofmann’nın 6. dakikadaki penaltı golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. Thuram, 19’da konuk ekip adına farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İKİNCİ YARIDA GİRDİ MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarı ile birlikte oyuna dahil olan Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth takımı adına geri dönüşün umudu oldu.

57’de Nkunku ile farkı 1’e indiren Leipzig, 66’da Poulsen ile eşitliği yakaladı: 2-2. Maçta son noktayı ise 90+3’te Alexander Sörloth koydu. Soldan kesilen ortayı arka direkte kafayla ağlara gönderen Sörloth, Mönchengladbach’ı yıkıp maçın kader adamı oldu.

Sörloth’un golünden sonra Leipzg Stadı ve yedek kulübesinde çılgın bir sevinç yaşandı.

Sörloth’un bu sezon Leipzig’de attığı 3 gol:

90′ Başakşehir (Galibiyeti getirdi)

90′ M’Gladbach (Galibiyeti getirdi)

Borussia Dortmund

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2-0’dan dönerek maçı 3-2 kazanan RB Leipzig üst üste 5’inci galibiyetini alarak puanını 50’ye yükseltti ve lider Bayern Münih ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Mönchengladbach ise 33 puanda kaldı.,