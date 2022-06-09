Alexander Sörloth ‘Evet’ dedi

Real Sociedad’ın bulunduğu San Sebastian bölgesinin gazetesi El Diario Vasco, Beşiktaş'ın Alexander Sörloth ile el sıkıştığını yazdı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’a Alexander Sörloth müjdesi! Real Sociedad'ın bulunduğu San Sebastian bölgesinde yayın yapan El Diario Vasco gazetesi, Kartal'ın Norveçli forvet ile anlaştığını yazdı. Futbolcu ve Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde senelik 3 milyon Euro'luk maaş teklifine Sörloth'un “Evet” dediği belirtildi.

Gazete, Norveçli forvetin ikinci Türkiye macerasına başlayacağını ifade etti.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Siyah-beyazlı yönetim, Norveçli forvetin kulübü Leipzig'le görüşmelere başlayacak. Alman kulüple bonservis ve satın alma opsiyonu gibi seçenekleri masaya yatıracak olan Beşiktaş, tüm şartları zorlayıp transferi bitirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Burnley'nin Hollandalı golcüsü Weghorst'tan haber bekleniyor. Yönetim, İngiliz kulübüyle Hollandalı forvet konusunda anlaşmıştı.

RIDVAN’DA 2 MİLYON EURO FARK VAR

Öte yandan İtalya’dan Torino ve Almanya'dan Frankfurt'un talip olduğu Rıdvan Yılmaz için görüşmeler sürüyor. Daha önce Beşiktaş'a 3.5 milyon Euro öneren Torino, teklifini 5 milyon Euro'ya yükseltti. Ancak siyah-beyazlı yönetim 7 milyon Euro'da ısrarcı.

Pazarlıklar devam ediyor.