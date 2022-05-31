Alexander Sörloth’tan transfer mesajı: Türkiye’yi özledim

Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra ayrılan ve adı tekrar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmaya başlayan Alexander Sörloth transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Transferde adı bir süredir Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’da 1 sezon kiralık olarak forma giyen, gol kralı olduktan sonra Leipzig’e 20 milyon Euro’ya transfer olan Norveçli golcü Türkiye’yi özlediğini söyledi. Sezonu kiralık olarak Sociedad’ta geçiren ancak istediği düzeyde bir performans ortaya koyamayan Sörloth, artık kalıcı bir transfere ihtiyacı olduğunu söyledi. İşte yıldız golcünün açıklamalarından satır başları:

‘CEVAP VERDİĞİMDE ORTALIK KARIŞIYOR’

“Her transfer döneminde büyük bir kargaşa varmış gibi gözüküyor. İnanılmaz bir futbol ülkesi. Orda geçirdiğim dönemle ilgili çok güzel anılarım var. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Bu, hâlâ özlediğim bir şey. Türkiye’de güzel günler geçirdim, orayı özlüyorum. Geri dönmekle ilgili soruya cevap verdiğimde ortalık karışıyor (Gülerek). O kadarını düşünmedim ama bu yaz kiralanmak değil, kalıcı bir transfer yapmak istiyorum.”

‘BİRKAÇ YIL DEVAMLILIK GÖSTERMEK…’

“Benim için önemli olan istendiğim ve önemli bir rol oynayacağımı düşündüğüm bir takımda yer almak. Real Sociedad, Leipzig veya başka bir takım… Bir takıma gitmek ve yüksek düzeyde birkaç yıl devamlılık göstermek güzel olabilir.”

‘SEZON BAŞI KAMPI ÖNEMLİ’

“Hangi takıma transfer olacağımdan çok ne zaman transfer olacağım önemli. Sezon başını kampını geçireceğim bir takımda oynamak istiyorum. Geç katılınca takım arkadaşlarımı tanımam uzun sürüyor. Adaptasyon sürecini çabuk atlatmak istiyorum. Umarım sezon başlamadan bir takıma transfer olurum. Benim ve menajerim için en büyük hedef bu.”