Alexander Sörloth’un yeni takımı belli oldu

Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

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Trabzonspor’da bir sezon kiralık oynadığı dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth, Leipzig’den ayrıldı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Alexander Sörloth’un satın alma opsiyonuyla İspanya La Liga’da mücadele eden Real Sociedad’a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda Trabzonspor’un Crystal Palace takımından 375 bin Euro kiralama ücreti ile kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo-mavili ekipte çıktığı 34 lig maçında 24 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Bunun üzerine Alman ekibi Leipzig’in dikkatini çeken Norveçli golcü, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga’nın yolunu tutmuştu.

Transferin detayları da belli oldu

Almanya’da beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu, sezon başında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un gündemine gelmiş, ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Devreye giren Real Sociedad, 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Alexander Sörloth’u renklerine bağladı.

Real Sociedad’ın, kiralık sürecince Alexander Sörloth’un 5 milyon Euro’luk yıllık maaşının tamamını da karşılayacağı öğrenildi. Norveçli futbolcu, Leipzig formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

Alexander Sörloth’un babası transfer ile ilgili yapılan açıklamada “Daha iyi teklifler de almıştık. Ancak Alexander, para odaklı bir transfer yapmayı tercih etmedi. Alexander futbol oynamak ve kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini görmek istiyor” dedi.