Alexander Zverev turnuvadan ihraç edildi! Hakeme raketle tepki…

Teniste tek erkekler dünya 3 numarası olan Alexander Zverev, katıldığı Meksika Açık'ta maç sonrasında hakeme raketiyle saldırıda bulundu. Hakemin sandalyesine raketiyle vuran ve hakaret eden Zverev, turnuvadan ihraç edildi.

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Dünya erkekler 3 numarası Alexander Zverev, Meksika’nın Acapulco şehrinde düzenlenen tunuvada “sportmenliğe aykırı davranış”ı sebebi ile atıldı.

ATP turnuvasında Brezilyalı partneri Marcelo Melo ile beraber çiftler maçına çıkan Zverev, 6-2 4-6 (10-6) ile kaybedilen karşılaşmanın hemen sonrasında adeta çileden çıktı. Rakipleri ile tokalaştıktan sonra hakemin sandalyesine doğru giden Alman tenisçi, raketi ile hakemin ayaklarına ve oturduğu sandalyeye doğru üst üste vurmaya başladı.

TENİS DÜNYASINDA GÜNDEM YARATTI

Oldukça sinirli olduğu görülen Zverev’in bu sırada yüksek sesle küfürler savurduğu da duyuldu. Tenis dünyasında gündem olan bu görüntülerin ardından Zverev, teklerde devam ettiği turnuvadan ihraç edildi.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire’s chair at the end of his doubles match pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022

Tenis federasyonundan da ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Zverev’e ağır ceza gelmesi bekleniyor. Daha önce Nick Kyrgios da “agresif tavır” sebebi ile ATP’den 16 hafta men cezası almıştı.

Meksika Açık’ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019’da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ise altın madalya kazanmıştı.