Alexander Zverev turnuvadan ihraç edildi! Hakeme raketle tepki…

Dünya erkekler 3 numarası Alexander Zverev, Meksika’nın Acapulco şehrinde düzenlenen tunuvada “sportmenliğe aykırı davranış”ı sebebi ile atıldı.

ATP turnuvasında Brezilyalı partneri Marcelo Melo ile beraber çiftler maçına çıkan Zverev, 6-2 4-6 (10-6) ile kaybedilen karşılaşmanın hemen sonrasında adeta çileden çıktı. Rakipleri ile tokalaştıktan sonra hakemin sandalyesine doğru giden Alman tenisçi, raketi ile hakemin ayaklarına ve oturduğu sandalyeye doğru üst üste vurmaya başladı.

Oldukça sinirli olduğu görülen Zverev’in bu sırada yüksek sesle küfürler savurduğu da duyuldu. Tenis dünyasında gündem olan bu görüntülerin ardından Zverev, teklerde devam ettiği turnuvadan ihraç edildi.

Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire’s chair at the end of his doubles match pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 23, 2022