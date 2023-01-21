Alfons Groenendijk: Bu seviyedeki oyuncuların…

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Luiz Adriano'nun gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Mücadele sonrası Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray deplasmanına puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak başaramadıklarını aktaran Groenendijk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Zorlu bir süreç geçirdik bu maça kadar. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz. Buradan puan ve puanlar çıkarmaya gelmiştik. Sakat ve eksiklerimiz vardı ama oyuncularımız yüzde 100ünü verdi. İlk yarıya bakarsak Larsson ile etkili geldik. Genel olarak etkili performanslarımız var. Yeni transferimiz Helton harikalar yarattı diyebilirim. Maçı ilk yarı beraberlik ile kapattık. Orta problemimiz var maalesef. Buna müsaade edince gol yedik. Buna rağmen yılmadan savaştı takım. Attığımız gol ile maça ortak olduk derken tekrar gol yedik. Aynı golü yemiş olduk. Maçın sonunda da bulduğumuz güzel pozisyonlar var. Kırmızı kart problemi de yaşıyoruz. Bu seviyedeki oyuncuların basit kırmızı kart yememesi lazım. Önümüzdeki Ümraniye maçında Luiz Adirano ve sakatlığı bulunan Haji Wright yok. Sıkıntı yaşayacağız. Geri kalan maçlarda iyi performans sergilemeliyiz. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Ligin sonuna kadar Fenerbahçe ile mücadele edecekler. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum.”

“HAJI WRIGHT ANTALYASPOR’UN OYUNCUSUDUR”

Haji Wright’ın olası transferi hakkında da konuşan Alfons Groenendijk, “Gollerimizin yüzde 50si onun sayesinde diyebilirim. Takımın önemli parçası. Kendisine gelen tekliflerin sonucu göstermiş olduğu performanstandır. Bizde çok söylenti duyuyoruz fakat Haji Wright Antalyaspor oyuncusudur. Resmi açıklama olmadan konuşmamayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TAKIMI GEÇEN SENEYLE KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL”

Geçen seneye göre takımdaki değişiklikler hakkında yorumlarda bulunan Groenendijk, “Açıklaması zor bir durum. Geçen seneden farklı olarak oyuncu grubunda değişiklikler var. Geçen sene art arda gelen galibiyetler ile güzel bir ivme yakalamıştık. Bu süreci iyi geçirdik. Bu dönem içerisinde bazı futbol anları ve detayları neticeye ve skora yansıtamadık. Takımı geçen seneyle kıyaslamak doğru değil. Bir galibiyet birçok şeyi değiştirecektir. Fenerbahçe maçında kaybetmemiz, son maçlardaki beraberlikler Bunlardan sonuç çıkarmamız gerekir” diye konuştu.