Alfons Groenendijk: İsyan etmeleri lazım

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Futbolcularıma inanıyorum acı çekmeleri lazım, rahatsızlık duymaları, isyan etmeleri lazım, bunları yaparlarsa önümüzdeki maçlarda, istediğimiz puanlar gelecektir" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yukatel Kayserispor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hayal kırıklığıyla dolu bir soyunma odasının olduğunu anlatan Groenendijk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün tek hedefimiz vardı o da turu geçmekti. Futbolda bazen istemediğiniz sonuçlar oluyor. Futbolcularımızı suçlayacak bir durum yok. 90 dakika boyunca rakibe gol pozisyonu vermedik. Uzatmalarda pozisyon verdik ve rakip ilk geldiğinde golü buldu. Bu anlarda o yüzden aslında tam ihtiyacımız olan birlik beraberlik içinde takımı bir arada tutabilmektir. Performans anlamında şikayetçi olamam bu maç özelinde… Futbolcularıma inanıyorum acı çekmeleri lazım, rahatsızlık duymaları, isyan etmeleri lazım, bunları yaparlarsa önümüzdeki maçlarda, istediğimiz puanlar gelecektir.”

“BU KÖTÜ GİDİŞATA DUR DİYECEĞİZ”

Futbolda bazen istenmedik sonuçlarla alınabildiğini belirten Alfons Groenendijk, “Bu anları çok yaşar olduk. Maalesef bu kötü dönemde, kupadan da elenmiş bulunuyoruz. Maça gelecek olursak ben oyuncularımdan hiçbir şekilde şikayette bulunamam çünkü oynadığımız oyun buydu. Savaştılar mücadele ettiler. Oyunun içinde kaldılar, rakipten daha fazla gol denemesinde bulundular ancak futbol anları, şans ve son dokunuş bu 3 unsur uzun zamandır eksik olan tarafımız. Kayserispor’un ilk ciddi girişimi golle sonuçlandı. Ondan sonra ikinci golle de turu geçmeyi garantilediler. Burada hayal kırıklığı sadece skor bazında konuşabilirim. Futbol bazında takımın duruşu her zaman aslında üzerine koyarak gittiğimiz ancak skor ve puan anlamında ligde puan burada da kazanamadığımız eksik kalan taraftı. O son vuruşları yapsak belki de bambaşka şeyler konuşuyorduk. Aslında şimdiden çalıştığımızdan daha fazla çalışmak zorundayız. Daha takım olmak zorundayız. Bunlar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ligde iyi sonuçlar alacağımız günler gelecek. Bu kötü gidişata dur diyeceğiz çünkü oyuncu ve futbolcu grubu her şeyi yapıyoruz. Bu durum bize skor ve puan anlamında dönecek buna inanıyorum. Yapmamız gereken daha sıkı çalışmak ve önümüze bakmak” ifadelerini kullandı.