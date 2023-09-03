Alfredo Morelos, Santos transferi için Brezilya’ya gidiyor: Fenerbahçe transferi neden gerçekleşmedi?

Rangers'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos, Fenerbahçe ile anlaşamayınca rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Sozcu.com.tr

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Alfredo Morelos, Rangers’tan ayrıldıktan sonra yeni kulübünü bulmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı golcünün Brezilya ekiplerinden Santos’a transferi yakın görünüyor.

Kolombiyalı oyuncu Ibrox’taki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde kaldı ve Fenerbahçe’ye transferi son anda suya düştü.

Tavırlarıyla ilgili endişelerin bu transferin merkezinde yer aldığına inanılıyordu, ancak kısa sürede kendini toparladı ve şimdi Güney Amerika’ya geri dönmenin eşiğinde.

Güney Amerikalı saygın transfer gazetecisi, Morelos’un Brezilya’ya doğru yola çıktığını ve transferin gerçekleşmek üzere olduğunu iddia etti.

Görüşmeler “oldukça ilerlemiş durumda” ve menajeriyle birlikte Sao Paulo eyaletine vardıklarında imzayı bekleniyor.

Morelos, Rangers formasıyla çıktığı 269 maçta toplam 124 gol attı.

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