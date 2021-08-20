Ali Akman, Avrupa’daki ilk maçında gol attı, tarihe geçti!

Hollanda takımlarından Nec Nijmegen forması giyen Ali Akman, Avrupa'da çıktığı ilk maçın 4. dakikasında golle tanıştı. Akman'ın bu golü, Nijmegen'in 2015'ten beri ligde attığı en erken gol oldu.

SOZCU.COM.TR

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen’de forma giyen 19 yaşındaki Ali Akman, yeni takımıyla çıktığı ilk maçın 4. dakikasında gol atmayı başardı.

Bursaspor altyapısında yetişen ve yeni sezon öncesinde Alman ekiplerinden E. Frankfurt’a transfer olan genç futbolcu, ardından NEC Nijmegen’e kiralık olarak gönderildi. Yeni takımıyla ilk maçına PEC Zwolle karşısında çıkan Ali Akman, şık bir gole imza attı.

Savunmanın ayağının altından kaçırdığı topu kapan Ali Akman, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan ayağının dışıyla uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Avrupa’daki ilk maçında gol atmayı başaran 19 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada da gündeme oturdu.

Ali Akman’ın maçın 3. dakika 51. saniyesindeki golü, 3 Ekim 2015’te kendi kalesine gol atan Aaron Meijers’ten beri Nijmegen’in Eredivisie’de attığı en erken gol oldu.

Ali Akman, NEC Nijmegen forması ile ilk golünü attı. Genç oyuncu, PEC Zwolle karşısında takımını 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/lN3KrWxfQJ — Modern Futbol (@modernfutbolsoc) August 20, 2021

Öte yandan 42’nci dakikada Okita ile bir gol daha bulan Nijmegen, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Zwolle’de Kersten 88’inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Nijmegen, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından NEC Nijmegen, ilk galibiyetini alarak puanını 3’e yükseltti. Zwolle ise 2’nci maçında da sahadan puansız ayrıldı.