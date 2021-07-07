Ali Akman: Frankfurt benim ikinci ailem oldu

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olan Türk oyuncu Ali Akman, kendisi için düzenlenen basın toplantısında transfer olma kararını, hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Frankfurt’a transferinin doğru bir karar olduğunu vurgulayan Akman, Bundesliga’yı çocukluğundan beri takip ettiğini söyledi. Birçok kulüpten teklif aldığını ama Frankfurt’un geleneklerinden çok etkilendiğini söyleyen genç futbolcu, ”Buraya transfer olma kararını verirken kendimi çok rahat hissettim ve bu kararın arkasındayım” dedi.

“EINTRACHT BENİM İKİNCİ AİLEM OLDU”

Türkiye’den ayrılma kararının zor olduğunu söyleyen Akman, ”Ailemle ve arkadaşlarımla vedalaşmak çok zor oldu ama burada beni çok sıcak karşıladılar. Bana karşı olan bu samimi tutumlarından dolayı herkese sadece teşekkür ederim. Eintracht benim ikinci ailem oldu. Burada hiç yabancılık çekmedim. Bu da buraya transfer olurken iyi bir karar verdiğimi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“GOL ATMAYI İŞİM OLARAK GÖRÜYORUM”

Merkez forvet pozisyonunda kendisini rahat hissettiğini dile getiren Akman, ”Bakıldığında bir forvete göre kısayım. Agüero, Lautaro Martinez de kısa ama çok iyi goller atabiliyorlar. Ceza sahası etkinlikleri çok iyi, oyuna katılabiliyor, takımlarına her şekilde yardımcı olabiliyorlar. Ben de o tarz bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Gol atmayı işim olarak görüyorum. Gerekirse kafayla da ayakla da atarım, benim için problem yok. Sadece gol atmak değil takım arkadaşlarıma da saha içinde destek olmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Öte yandan genç futbolcu, Frankfurt forması giymek için sabırsızlandığını söyledi. Heyecanlı ve beklentileri olduğunu dile getiren Akman, ”Kendimi göstermek için elimden gelen en iyisini yapacağım. Antrenörümün ve taraftarlarımızın güvenini suistimal etmeyeceğim. Sahada en iyi performansımı vermek istiyorum'” şeklinde konuştu.