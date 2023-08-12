Ali Ay: ‘Bursaspor batıyor’ dediler, ben de aday oldum

Bursaspor'da başkanlık için adaylığını açıklayan eski başkanlardan Ali Ay, "Hiç düşünmüyordum başkan olmayı. Recep Günay adaylığını açıklayınca ve ardından 'Ali Ay ve Ali Ay gibi sanayicilere devretmeye hazırım' deyince, ben de herkesle konuştum, 'Başkanım aday olmak zorundasınız, yoksa Bursaspor batıyor' dediler bende aday oldum" dedi.

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Bursaspor eski başkanı Ali Ay, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eski yöneticiler Adem Sakarya ve Ömer Faruk Şahin’in de eşlik ettiği toplantıda açıklama yapan Ali Ay, şu ifadeleri kullandı:

“Başkanlık görevimin sona ermesinin ardından gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel medyada hakkımızda birçok eleştiri oldu. Genelde her zaman dile getirdiğim gibi ben camiamızda kaos ortamı oluşturmamak adına hep sessizliğimi korumayı tercih ettim. Birçoğunuza gerek yüz yüze gerekse telefonda yaptığımız görüşmelerde yaşananları anlatmaya çalıştım. Bugün bir araya gelmemizin nedeni ise hepinizin malumu üzerine camiamızda son zamanlarda yaşananlar ve özellikle mevcut yönetim tarafından kulübümüzün resmi internet sitesi üzerinden tarafıma yönelik yapılan açıklamalar. Bu iddialara ve sizlerin soracağı tüm sorulara en içten ve en doğru bilgilerle yanıt vereceğim.”

“‘BURSASPOR BATIYOR’ DEDİLER, ADAY OLDUM”

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ali Ay, “Daha önce neden aday olmadınız?” sorusuna “Ben bu işte çok çektim. Bursaspor’a iyilik yaptık cezasını çekiyoruz. Hiç düşünmüyordum başkan olmayı. Recep Günay adaylığını açıklayınca ve ardından ‘Ali Ay ve Ali Ay gibi sanayicilere devretmeye hazırım’ deyince, ben de herkesle konuştum, ‘Başkanım aday olmak zorundasınız, yoksa Bursaspor batıyor’ dediler ben de aday oldum. Aksi takdirde böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Sırf Recep Başkanın bu konuşmasına istinaden adaylık açıklamasını yaptım” şeklinde cevap verdi.

“ÖNCELİĞİM MALİ TABLOYU DÜZELTMEKTİ”

Yönetime geldiklerinde mali tablo olarak beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını söyleyen Ay, şunları söyledi:

“19 Ocak 2016’da görevi teslim aldık. Teslim aldığımızda çok farklı düşünüyorduk, çok farklı durumlarla karşılaştık. Bursaspor’da şöyle bir problem var. Bir önceki yönetim, bir sonraki yönetime 3,5 ay öncesinden bilanço yapıyor. 278 milyon TL borçla aldık biz. Fakat bu 3,5 ay içerisinde 5 milyon 750 bin Euro Pablo Martin Batalla’nın maliyeti yoktu. 10 milyon TL vergi borcu yoktu. İbrahim Yazıcı döneminden kalan 120 milyon TL civarında vergi borcu hiç ödenmemiş. Ankara’ya gittik, devletimiz eksik olmasın yardımcı oldu, yapılandırma yaptık. 12,5 milyon TL’den anlaşma yaptık. Onu da üzerine koyun. Frey bir gün gecikme ile parası ödenmemiş. Kasada para olmasına rağmen ödenmemiş. 850 bin Euro ödememiz gerekirken 1 milyon 900 bin Euro para ödedik. Benim önceliğim mali tabloyu düzeltmekti. Maalesef öbür taraflarla fazla ilgilenemedik. Bunun için belediye başkanımız, valimiz, vali yardımcımız, Milli Emlak’tan oluşan 20 kişilik bir grup kurduk valilikte. 100-120 milyon TL’ye Özlüce’yi verselerdi alacaktık. 450 milyon TL’ye de orayı satarsak Bursaspor’un borcunu temizleriz diye düşündük. Metre karesi 4 bin TL oldu. 400 milyon TL oldu değeri. Riske de değmez dedik. Almadık. 120 milyon Euro’lardaydı aldığımızda kulüp. 65 milyon Euro’da ödenecek rakam vardı. 65 milyon Euro’nun stopajı 10 milyon Euro yapar. Her ay 25-30 milyon TL’ye yakın futbolcuların parasını ödedik. Ali Ay bu parayı verdi mi ? diyorlar. Hepsinin dekontları mevcut. Çok büyük art niyet var.” (DHA)