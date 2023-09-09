Ali Koç: Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk’ün yolundan gittiği önemlidir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında yaptığı konuşmasındaki Atatürk sözleri büyük alkış aldı.

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Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenleniyor.

Genel kurulda ilk olarak kürsüye çıkıp konuşmasını gerçekleştiren kulüp başkanı Ali Koç, stat ismi değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Eski kulüp başkanı Şükrü Saracoğlu’nun adının verildiği stat ismi Atatürk ile değiştirilmesi yönünde oyu kullanılacak. Ali Koç’un salonda büyük alkış alan konuşmasındaki sözleri şöyle;

Ali Koç, stat isminin “Atatürk” olarak değiştirme gerekçesini de, şu şekilde açıkladı:

“Fenerbahçe Spor Kulübü, kim ne derse desin, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olmuş bir kulüptür. Hepimiz Kurtuluş Savaşı’na, milli mücadeleye destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41’ini kazanarak Anadolu’da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş, son olarak General Harington Kupası maçından, İngiltere’den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan’da bulunan devlet yetkilileri ve savaştaki milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918’de kulübümüzü ziyaret etmiş, bu ziyarette şeref duyduğumuz ve kulüp defterimize kayıtlı sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata’mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin, milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur.

Her zaman söyleriz, Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Ata’mızın izinden gidip değerlerine sahip çıktığı önemlidir. Kim ne derse desin, Ata’mızın Fenerbahçe’ye duyduğu sempati, resmi belgelerle kayıtlıdır. Stat isminin değiştirilmesi talebi yaygın şekilde gündemimize geldi. Biz de harekete geçtik. Sizden alacağımız yetkiyle süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzusundayız. Şahsi düşüncem, Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Ata’mızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz.”

“BUGÜNÜ TARİHİ BİR GÜN OLARAK GÖRÜYORUM”

Stat isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için genel kurul kararının yeterli olmadığını, statların sahibi olan devletin de buna izin vermesi gerektiğinin altını çizen Ali Koç, “Zamanında Aziz Yıldırım’ın başkanlığında, 85 milyon dolar kaynak yaratarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp kiralayan, aynı zamanda tek olan kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. İnanıyoruz ki devlet yetkilileri Fenerbahçe Spor Kulübünün arzu ve taleplerini ciddi şekilde değerlendirecek, onay verecektir. Buna inancımız tamdır. Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bu sebeple bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, tüzük değişiklikleriyle ilgili bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.

ÜYELERDEN BİRÇOK YETKİ İSTENECEK

Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek. Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500’e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi gibi birçok konuda üyelerin oylamasına sunulacak.