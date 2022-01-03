Ali Koç corona virüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada başkan Ali Koç’un corona virüse yakalandığını duyurdu. Koç’un pozitif sonuca rağmen durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı açıklandı.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

TFF de resmi sitesinden Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Mesajda, “Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir Lionel Messi coronaya yakalandı