Ali Koç, ECA Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu'na yeniden seçilerek, Türk futbolunun sesini daha da güçlü bir şekilde duyurma imkanı yakaladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu’na yeniden seçildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan seçimlerde, Koç, 2027 yılına kadar görev yapacak.

ECA, Avrupa’daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluştur. 55 Avrupa ülkesinden 240’tan fazla kulübü bünyesinde barındırmaktadır. ECA, Avrupa futbolunun ekonomik ve sportif gelişimini desteklemek için çalışmalar yürütmektedir.

Ali Koç, 2019 yılından bu yana ECA Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır. Bu süre zarfında, ECA’nın çeşitli komitelerinde aktif rol üstlendi. Koç, ECA’nın Avrupa futbolunun geleceği için önemli kararlar almasında önemli katkılarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa futbolunun zirvesinde yer alarak, Türk futbolunun sesini daha da güçlü bir şekilde duyurma imkanı yakaladı.