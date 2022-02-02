Ali Koç, Efecan Karaca transferini bitirdi!

Alanyaspor ile Fenerbahçe başkanlık düzeyinde pazarlıkları sürdürüyor. Efecan Karaca için sarı-lacivertlilerin 750 bin Euro ödemesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu da transferine izin verilmesini talep etti.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, UEFA takım listesinin verilmesine saatler kala önemli bir ismi, Efecan Karaca'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe ve Alanyaspor, başkanlık düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdi. İki kulüp, kontratı sezon sonu bitecek 32 yaşındaki kanat oyuncusunu için önemli mesafe kaydetti.

Fenerbahçe, kadro dışı durumdaki Sinan Gümüş'ü bonservisiyle önerirken oyuncunun maaşı Alanyaspor yönetimince yüksek bulundu. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, bonservis ödemeyi kabul etti. Söz konusu rakamın 750 bin Euro olduğu ifade ediliyor. Efecan'ın da Fenerbahçe'de oynamayı çok istediği, 2013'ten bu yana formasını giydiği kulübünün de buna anlayış gösterdiği vurgulanıyor.

Sekiz kez A Milli olan Efecan Karacan, Alanyaspor formasını 291 kez giydi 28 gol-52 asist üretti. Tecrübeli futbolcu bu sezon ise 22 maçta 3 gol-8 asiste imza attı.