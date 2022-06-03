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Ali Koç, Kulüpler Birliği için aday oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığı için aday olma kararı aldı.

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Ali Koç, Kulüpler Birliği için aday oldu

Spor Toto Süper Lig ekipleri tarafından oluşan Kulüpler Birliği Vakfı için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığında birlikteki toplantılara katılmama kararı aldıklarını açıklayan Koç, resmen aday oldu.

Ali Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü söylemişti.

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