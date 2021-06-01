Ali Koç: Metin Tokat hakem atamalarında olamaz arkadaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, medya buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakem atamaları konusunda MHK’ya ve TFF’ye ateş püsküren Başkan, ”Metin Tokat hakem atamalarında olamaz, olmamalı” ifadelerini kullandı. İşte Ali Koç’un MHK’yi hedef aldığı açıklamalarından satır başları:

‘RÜZGAR NEREYE ESERSE ORAYA’

“Biz, kimin sesi çok çıkarsa onun kazandığı bir futbol istemiyoruz. Yayıncı kuruluşla sıkıntılarımız çözülemiyor. Bir şirket çıkmış, Türkiye futboluyla parmağıyla oynuyor. Hiçbir şartnameye uyulmuyor Hakemler nasıl puanlanıyor, bunu şeffaf yapın. İyi maç yöneten hakeme prim verin. Hakemler atanmak istiyor, rüzgar nereye eserse oraya. Alanya maçında kural hatası var diye itiraz yapmıştım, niye o hakemi bir daha veriyorsun. Araştırmada bu konu. Etik olarak yapmaman lazım. Ne mesajı veriyorsun! Atayanlara göre hakemler mesaj alıyor. Nasıl yönetmesine göre mesaj alıyor.”

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‘AKRABA KONTENJANINDAN BİR ARKADAŞ’

”Federasyon başkanı çıkıp ‘MHK’den çok memnunum’ diyor. Şampiyonlar Ligi de buraya gelecekti olmadı. Kurullar olmalı MHK’de. 2’si bu kadar işi yapıyor. 7 kişi var MHK’de. 1’i kadın futbol, 1’i plaj, 1’i futsal. Arabalar jilet gibi son model. Hepsi aynı huzur hakkını alıyor. Liglerimizde maçların atamalarını 2 kişi yapıyor. Başkan ve Tokat soy isimli biri. Akraba kontenjanından bir arkadaş. Sicilini söylememe gerek yok. Metin Tokat hakem atamalarında olamaz arkadaş, O-LA-MAZ! Olmamalı. Hepiniz bu arkadaşın geçmişini biliyorsunuz. Göz göre göre bu hatayı yapıyor, göz göre göre! Burada sesleniyorum MHK’ye.”

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‘HANGİ MAÇI KASTETTİĞİMİ BİLİYORSUNUZ’

”Penaltımızı vermeyen adam, 3 gün sonra başka maça atandı. Herkes penaltı diyordu. TFF’nin MHK’yı ele alması lazım. Siyasetten etkilenecek bir durum olmamalı. Bir emniyet görevlisi, raporunu etkilenerek değişmek zorunda kalmamalı. Hangi maçı kastettiğimizi hepiniz biliyorsunuz. 47 yaşında emeklilik konusu. FIFA kokartı alan bir hakem 8-10 sene mücadele ediyor ki Şampiyonlar Ligi’nde maç alsın. UEFA’da, FIFA’da bize gülüyorlar. VAR sınavını geçemeyen adam, burada VAR’da maç alıyor. Sınavı geçemeyen adam, burada bu işin başına koyuluyor. Yıllardır A klasmanda maç alamayan hakemler kimler?”

”ÇOK BÜYÜK BİR SIKINTI VAR”

“MHK, bütün VAR pozisyonlarının ses kayıtlarını incelemek zorunda. Bütün VAR konuşmaları incelenmeli. MHK’nın performansı değerlendirilmeli, hakem sayısı artırılmalı. Şaibeli olan insanlar atamaları yapmamalı. Küçük bir soru işareti olan bir insan bile bu atamaları yapmamalı. İsmi Ali Koç olan bir hakem atandığı için, atayan kişiyi görevden aldılar. Bu hakem camiasında çok konuşuldu. İsmi Ali Koç olan hakem, geçen sene 4 altyapı maçımızı yönetmiş. Bir tanesi Galatasaray derbisi. Bugün hakem atamalarında, puanlandırmalarında, yapılış şeklinde çok büyük bir sıkıntı var. Kabul edeceksiniz ki, bütün takımlar hakem performansından şikayetçi.”

”Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile Hatayspor-Denizlispor maçının zorluk derecesi farklı. Hakem atamalarında derecesine göre torbalar belirle, bir adım öteye gidiyorum, televizyon önünde kura çekimi yapın. Hepimiz kazanırız bu işten.”