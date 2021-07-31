Ali Koç: MHK başkanı siyah-beyaz kravatla şampiyonluk kutlamasına gidiyor

Fenerbahçe Kulübü'nün gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç transfer ve teknik direktör kararı hakkında konuşurken; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'na da eleştiri getirdi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Koç, ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlarından ardından yönetim olarak 250 bin ağaç dikme sözü verdi.

“Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Pek çok noktada aynı anda çıkıyor olması, güneyde rüzgarlı bir döneme rastlaması içimizi dağlıyor. Hem can kaybımız var, yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz” diyen Koç, “Bizler sembolik olarak 10 şubemizle 19.070 fidan bağışladık. Bu başlangıç, sadece sembolik. Ben Fenerbahçe olarak şunu taahhüt ediyorum. Biz büyük bir seferberlik yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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VITOR PEREIRA YORUMU

“MHK Başkanı siyah beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor, kimse bir şey demiyor” diyerek eleştiride bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın başına getirdikleri Vitor Pereira için de yorumda bulundu.

Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdiklerini belirten Koç, “Bu karardan ötürü içimiz son derece rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa’yı getirsem, ‘Bu adam hayatında kupa kazanmadı’ diyecekler” dedi.

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“TRANSFER SESSİZLİĞİ SİZİ ÜRKÜTMESİN”

Taraftarların transfer beklentisi hakkında da açıklama yapan Koç, “Hocamız da verdiği raporlarda gidecek oyuncuları belirledi. Bir kısmı paylaşıldı. Paylaşılmayan isimler de var. Bu toplantı bitince kulübe gideceğiz, oyuncu, menajer, kulüp temsilcileriyle görüşmeler yapacağız. Transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bu bilinçli bir adımdır. Hocamız ihtiyaçları belirledi. 3 kesin, mümkünse 4 oyuncunun transferini istiyor” ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca isimleri transfer haberlerinde geçen Boupendza ve Vedat Muriqi ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.