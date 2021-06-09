Ali Koç rest çekti: Bizim patronumuz olmadığını anlamalı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi muhabirleri ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) eleştirilerde bulunan Ali Koç “Belki ilk haftanın maçlarını kulüpler oynamamalı! TFF kime çalıştığını, kime hizmet ettiğini anlamalı. Bizim patronumuz olmadığını anlamalı!” dedi.

Türkiye’de kulüplerin ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini belirten Ali Koç “TL’nin son 4 yıldaki performansı, ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin yarattığı ekonomi, öncelikle faizleri ödemek. Kulüplerin ekonomisi, bunu bile ödeyemeyecek duruma geldi. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Devletimiz, bir borç yapılandırmasını hazırladı. İlk raundda biz girmemiştik. İlk anlaşmanın yürümeyeceğini bilerek yola çıkıldı. Girmezken de düğmeyi baştan yanlış iliklemeyelim dedik” şeklinde konuştu.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya da değinen Ali Koç “O dönemde bunu çıplak halle dile getirdiğimizde, ‘Devletle kavga mı ediyorsunuz?’ diyen kulüp başkanları da aynı noktaya geldi. 2+10 olacaktı. Bizim anlaştığımız buydu. Bunun sonucunda ana para sıfıra inecekti. Son dakika bir manevrayla bunun 2+7 olacağı söylendi. Bunun siyasi bir fikri mi var bilmiyorum. Biz de çok şaşırdık” ifadelerini kullandı.

“Bizim patronumuz olmadığını anlamalı!”

TFF’ye de eleştirilerde bulunan Ali Koç, şunları söyledi:

“Türkiye, 500 milyon dolarla başarılı bir Süper Lig yayın ihalesi yapıyor. Yarısı TL, yarısı dövizle ödenmek üzere. İhale yapıldıktan ilk sene sonra, 500 milyonluk ihaleden ilk kesiği yiyoruz. Bir şekilde kur sabitleniyor. 2018-19’da bir daha bir sabitlenme oluyor. Kur, 3.8’de sabitlenirken, ortalama kur 5.3. Buradan da bir 84 milyonluk kaybımız oluyor. 2019-20’de, 5.8’e fiksleniyor. TFF geliyor diyor ki, yayıncı kuruluş indirim istiyor.

Yayıncı son ödemeyi yapmıyor, niye indirim istiyorsun kardeşim? Öyle, böyle oldu, Fenerbahçe kavga ediyor, maç 60 saniye oynanmadı, bir sürü mazeret. Şu anda 2,6 milyar olan rakamı 2 milyara indirmeye çalışıyor. 2 milyara inerse 500 milyonluk ihale 215 milyon oluyor. Birileri bugüne kadar bu arkadaşlara sahip çıkmış, tutmuş. Biz, bütün Orta Doğu’yu karşımıza alarak Katar’a sahip çıkmış bir ülkeyiz. Kulüplerin bu şekilde mağdur olmasını, Katar’ın bir şirketi nasıl yapabiliyor? Birileri arkasında olmadan, bu olmaz.

Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı. Bizim çıkarlarımız için bu markayı yönettiklerine er ya da geç vakıf olacaklar.

Biz geldiğimizden beri tek kuruş kombine geliri ve naklen yayın geliri kulübün kasasına girmedi, direkt bankalara gitti.”