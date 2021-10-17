Ali Koç: Sakın bana ceza vermeye kalkmayın!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3-1'lik Trabzonspor yenilgisi sonrasında sert ifadeler kullanarak MHK'ye ağır eleştiri getirdi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor yenilgisi sonrasında stat çıkışınca basın mensupların açıklamada bulundu. Koç’un hedefinde MHK ve maçın hakemi Ali Şansalan vardı. Taraftarları sakin olmaya çağıran Koç, “Sistemin kökünden değişmesi lazım. Bu adam, bu maça atanmamalıydı” diyerek şu ifadeleri kullandı;

– Camiama ve taraftara sesleniyorum. Sakin olun. Hakemin belki de tek doğru kararı penaltıydı. Buraya art niyetle operasyon çekmeye birini yollasaydınız, zaten buna benzer bir hakem performansı olurdu. Bu maç 11’e 11 bitseydi mağlup ayrılmamız söz konusu değildi.

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“HAKEM CAMİASINDA KOKUŞMUŞLUK”

– Ben de öfkeliyim ama camianın başıyım. Kendimi kontrol etmeliyim. Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor camiasına da bugün bizi nezaketle ağırladıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Ancak kendisiyle de konuştuk, diğer kulüplerle de Türkiye’de hakem camiasında kokuşmuşluk olduğu konusunda hemfikiriz. Federasyon başkanı, MHK, kulüp başkanları değişiyor ama hakemler aynı yerdeler.

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“ALİ ŞANSALAN DEĞİL ALİ MAÇALAN”

– Bu takım burada 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. 80. dakikaya kadar maç ortadaydı. Ne olduysa orada oldu. Rize – Galatasaray maçı, haddime değil ama Galatasaray bir gol yiyor, net faul. Galatasaray 3. golü atıyor, net faul, 2-3 tane faul. Maçı 8 dakika uzatmış, arkasına 4 dakika daha koyuyor, 3-4 tane korner attırıyor. Bunlar kaos ortamı mı yaratmaya çalışıyor? Ali Şansalan değil ‘Ali Maçalan’.

– Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı! Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu gücü yıkayacağız. Yürüyüş ise yürüyüş! Sosyal medya ise sosyal medya! Artık ayaklanma zamanı. İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum, Sabiha’ya gidin takımı kucaklayın. Bu takım bu akşam gayet iyi oynuyordu, gayet iyi oynadı.

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“BANA CEZA VERMEYE KALKMAYIN”

– Düdüğü astır falan… Bunlar düdüğü 2 gün asar, 3. gün verirler. Sistemin kökünden değişmesi lazım. Bu adam, bu maça atanmamalıydı. Başından da böyle söyleniyordu, biz ağzımızı açmadık. Bizim tarzımız bu değil. Maçtan önce konuş, hakemi baskı altına al… Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var? Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada durum tespiti yapıyorum. Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var? Son 2 senedir resmen katlettiler bizi! Geçen sene 15 puanımız çalındı. Bu böyle gitmez! Ya çarpışarak değişecek ya da aklı selim herkes omuz omuza vererek değişecek.