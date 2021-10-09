Ali Koç son kararı verdi: Satmıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, oyuncuların kafalarının karışmaması ve sportif başarı için kadronun korunması kararını aldı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Standart boyut

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ve teknik heyet, kadronun korunması kararını aldı. Bu, gözde isimlere gelecek tekliflerinin reddedilmesi demek. Sarı-lacivertlilerde Szalai, Kim ve Altay, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde… Bu oyunculardan 50 milyon Euro'ya yakın gelir beklense de, gitmelerine izin verilmeyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin bu yönde karar alıp Pereira'ya bildirdiği belirtiliyor.

STANDART DEĞİŞTİ

Ali Koç ve yöneticilerin, kadroyu koruyup sportif başarı elde etmeyi planladığı, oyuncuların kafalarının rahat olması için de çok astronomik teklifler gelmediği sürece transfere izin vermeme kararı aldığı öğrenildi. Başkan seçildiğinde “Yetiştirip, satmak zorundayız” ifadesini kullanan Ali Koç'un bu sözleri, ikinci döneminde hayata geçebilir. Ucuz maliyetle alınan yerli-yabancı genç oyuncular, transfer standardının değiştiğini gösteriyor.

KOÇ-PEREIRA ZİRVESİ

Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'nın milli arada bir araya geldiği ve Fenerbahçe'deki son durumu görüştüğü öğrenildi. Görüşmede Portekizli hocaya güvenini dile getiren Koç'un kendisinden ve sarı-lacivertli takımın performansından memnun olduklarını söylediği belirtildi.