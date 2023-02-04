Ali Koç: Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır bu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır. Hala faili meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır bu!" dedi. Ali Koç ligin kalan bölümünde alacakları tavır hakkında verdikleri kararı da açıkladı.

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Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Ali Koç, sert açıklamalarda bulundu.

“Dünyada 6 sezon içinde son haftada 3 şampiyonluk kaçıran kaç kulüp vardır?” diyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Bence hiç yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini, devletini hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramış kumpas yaşamıştır? Hem de sportif ve finansal açıdan en parlak döneminde. Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır. Hala faili meçhuldür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır bu! TFF’ye saldırı oluyor, ertesi gün yakalanıyor. Bir daha olmasın Allah korusun. Doğrusu budur. Türkiye Cumhuriyeti kudretli bir devlettir.

Maç uğruna, futbol uğruna devleti bile zaafa uğratmayı göze alabiliyoruz. O olayı takip eden hafta bize zorla maç oynatıldı. Yabancı oyuncuların travma yaşadığı, Türkiye’den ayrılmak istediği, belki 40 kişinin hayatına mal olacak bir olaydan sonra hafta sonu bizim maç oynamamız istendi. Bir de vicdani hassasiyet nasıl olmaz. Bir takım yöneticisi otobüs direksiyonundan foto verdi. Bunlar hep bize oluyor. 12 Mayıs’ta stat ve taraftar gaz saldırısına uğradı. En darbe yediğimiz dönemde bunları da yaşadık.

Türkiye Kupası’nı kazanmış dönüyorduk Ankara’dan, ‘ne oldu gaz sıkmadınız bana’ dedim ve pişkin pişkin ‘organik gaz sıkıyoruz’ dediler. 2011’den beri yemeye doyamadılar. Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Faili meçhul bulunmuyorsa ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe’nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyasetçi biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir.

Bunu niye diyorum. 3 Temmuz’dan 1-2 hafta sonra Deniz Feneri davası vardı ve gizlilik geldi. Bir tane haber sızdı mı? Gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davası sayfa sayfa verilmedi mi? Utanmadılar başkanımızın fotosunu bastılar. Ben başkanınız olarak bunun büyük resmine bakmak zorundayım.

Karar vermemiz lazım figüran mı olacağız yoksa uzun vadeli çıkarları müdafaa etmek adına, ülke futbolunu temizlemek adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Buna karar vermemiz lazım. Sizlerin huzurunda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi, kendi başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye çünkü önümüzde 2 yol var. Ligden çekilme falan saçma sapan şeyler, öyle bir şey yok. Aklınızın ucuna getirmeyin bunlar duygusal olarak söylenen şeyler.

15 hafta var Selahattin Baki’nin dediği gibi biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz mi yoksa yeter arkadaş bardağı taşırdınız sınırı aştınız biz maça çıkmıyoruz mu diyeceğiz? 24’üncü maddeye bakıyoruz. Bir yol bu yani maça çıkmamak maça çıkıp 1 dakika kalıp sahadan ayrılmak ama bu sezonu feda etmek. İnanın geleceğimiz için çok çok önemli bir adımdır.”

“YETER ARTIK”

Yönetim kurulu olarak oylama yaptıklarına değinen Ali Koç, “Biz dün bunu oyladık. Bunu Konya maçında da yapmak zorunda değiliz. Böyle devam edip başka maçta da yapabiliriz. 11’e 3 devam kararı çıktı, ben 3’ten biriydim çünkü yeter artık. Bu camiayı siz ciddiye almıyorsunuz, bu camiayı yeri geliyor katlediyorsunuz, yeri geliyor ufak ufak ısıra ısıra yiyorsunuz. 2 yol var biri radikal yol, biri de sonuna kadar savaşıp mücadeleyi vermek. Nereye kadar bu şekilde devam edebiliriz sorgulanmalı. Fenerbahçe’nin olmadığı bir Türkiye futbol ligi, futbol ligi değildir. Rakip takım ne diyor; her yerdeyiz. Biz adaletin, doğrunun yerindeyiz. TFF içine yuvalanmadık 20 senedir. 20 senedir kendimize çalışan medya ordusu yaratmadık, yapmayız da. Tüm gazetecilerden özür diliyoruz. Son maçımız son derece düzgün ele alındı. Ama bir grup var ki dertleri hem Fenerbahçe, hem de Ali Koç. Küçük bir grup var sadece Ali Koç. Durum bundan ibaret” dedi.

“BU HAYATIN NORMAL AKIŞINA BİLE AYKIRI”

Dönüm noktasında olduklarına değinen Ali Koç, “Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumdur. Biz bir maçta 2 tarafa hata yapılan maçta bir takımın ortalığı yangın yerine çevirmesi, oradan netice alması bizim fıtratımızda yok. 3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe kaybedilen 2 puan direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan, bir de arada kaynayanlar var. Bir Şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep Şubat ayında yapılıyor. Ersun Yanal döneminde 22’nci hafta şampiyonluğun en büyük adayıyız, ondan sonra 7 maçta 21 puanın 18’ini kaybediyoruz. Bu hayatın normal akışına bile aykırı. Yine erkenden söyleyip anlatacağız” diye konuştu.

“İYİ Kİ BU MHK GİTMİŞTİR”

Ali Koç, milyonların önünde tekme tokan cereyan eden maç izlediklerini ifade ederek, “Şubat ayında tekrar katliama uğrayacağız diye düşünmedik değil. Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve VAR’ın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka maç belki de yoktur. Bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani ‘bizden sonrası tufandır’ mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK gitmiştir. Mert Hakan’ın golü bize göre yüzde yüz gol. Ele çarpmış, velev ki ele çarpmış, VAR görüyor, aynı VAR hakemin gözü önünde görmesi gereken, maçın sonucuna etki edecek pozisyonu göremiyor. Bu performansla değil niyetle anlatılacak bir durumdur. Net gol olan pozisyonu ele çarptı diye vermedin, peki sen bunu görüyorsun diğerlerini niye görmüyorsun. Görmüyorlar çünkü görmek istemiyorlar. Göremiyorlar değil. Bu pozisyonda ne enteresandır ki bir tane rakip oyuncu itiraz etmiyor” şeklinde konuştu.

“NDIAYE ATILMASI GEREKEN MAÇI KARTSIZ TAMAMLADI”

Mücadelenin hakeminin Ndiaye’ye olağanüstü tahammül gösterdiğini kaydeden Ali Koç, “Atılması gereken maçı kartsız tamamladı. Bu maç malum rakibimizle yaşansa neler olmuştu düşünsenize. Rakibimiz bu maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmeliydi. Ve bu maçta bir oyuncu hiç kart görmeden maçı bitirdi. İngilizce ve Türkçe bilmeyen hocamız, hakeme Portekizce ‘Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun? dedim’ diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV’sine yazar hakem arkadaş, ‘Ben Jesus’u oyundan attım’ diye” dedi.

“YALANDAN ADALET İSTEMİYORUZ”

Ali Koç, yalandan adalet istemediklerini belirterek, “Çürümüş, kokuşmuş, kifayetsiz Türk hakemlik müessesi Sivas’ta yaşananlardan sonra ve Adana’da olanlardan sonra bu müessesesinin iflas ettiğinin, tükendiğinin en önemli belgesidir. Bu bir belgedir. Yolsuzluğun belgesi mi olur derler ya işte futbolda belgesi budur. 2 maçta 5 puan şampiyonluk yarışına etki, büyük bir etkidir. Ben son konuşmamda sadece Ali Palabıyık değil, o ve Yasin Kol’a uzun süredir 2 ayı geçen süre zarfında maç verilmediğini ifade ettim. Defalarca bu konuyu söylediğim için hakemlik müessesinde yönlendirmeler vardır. Bir hakem, bir takımı katleder, sonraki hafta maç verilir o mesajdır. Bu sezon özelinde bu 2 hakem hata yapmıştır. O yaygara koparılan maçta 2 taraf lehine de hatalar olmuştur. O maçı seyretmeyenler zannedersiniz Alanyaspor için rakibi doğranmıştır ama çift taraflı hata. O maçtan sonra Ali Palabıyık aylarca maç alamadı ve Yasin Kol başka maçta. Benim bunu gündeme getirme sebebim diğer hakemlerin performanslarını etkilemeleri. Dolayısıyla Ali Palabıyık’ı işimize gelince savunuyoruz durumu yok. İlkesel bir durum var. İnşallah kafasına girer bu konu. Sonra şunu diyecekler, şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Zevkle izledik. Biz topa girmedikçe agresifleşiyorlar. Bizim arkadaşlar çirkin buluyor ama ben komik buluyorum. Benim sesimi de kullanarak video yapmışlar. Bu hiç konuşmayan kulüp bugüne kadar konuşmayan Sivas’ta da konuşmayan kulüp sesimi kullandı” diye konuştu.

“O GRUBU TEMİZLEYECEKLERDİ”

Ali Koç, kulüpler arasında atışmalar olduğunu belirterek, “Orada bazı şeyler ima ediliyor. Bazıları şunu diyecek ‘siz 8 mart operasyonuna taş koydunuz. Sizler olmasaydınız bu hakemler temizlenmişti, şimdi de dert yanıyorsunuz.’ Açıklık getireyim. O da ilkesel bir konuydu. O dönemde bütün hakem sınavları yani klasman sınavları bir evvelki federasyon tarafından ki bir önceki federasyon Türk futbol tarihine en ağır zararı görendi. O grubu temizleyeceklerdi ve tamamen keyfiyetle hiçbir sınava değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi, biz o açıdan sezon ortasında böyle saçmalık olur mu dedik. Başka kulüpler de tepki gösterdiler. Siz bunları engellediniz diyorlar. Öyle değil. Gerçek hakemlik müessesinde devrimsel atama yapılacaktı. Endişemiz liyakat ile yapılacağı için güç kimin elindeyse onun isteğine göre atama yapılacağı için karşısında durduk. Açık konuşmayı seven bir insanım. Milyonları etkileyen konularda başkanlar, yöneticiler açıklama yapıyor. Gelin iddialarını TV’de tartışalım dedik. Bu kadar inanıyorsunuz iddianıza niye gelmediniz?” şeklinde konuştu.

“İSMİMİZİ GEÇİRDİĞİNİZDE ÜSTÜMÜZE ALIRIZ”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin iyi niyetine inandığını söyleyen Ali Koç, “Ben bildiğimi ve yaşadığımı söylüyorum. Daha evvelki federasyonlarla neler yaşadığımız tahmin edemezsiniz. En fahiş hatalar da bu federasyon döneminde yapılıyor. Çünkü altını tutmak kolay değil. Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi dendi. Öyle bir şey çıkmadı. Geçen sene bir derbi öncesi hakemin Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor iddiasında olduğu gibi. Külliyen yalan çıktı. Özür var mı? Yok. Bu sezon Murat Ilgaz konusu. Murat Ilgaz, VAR atamalarından sorumlu. Baktırdık böyle bir şey çıkmadı. Ben 6 sene yöneticilik, 5 sene başkanlık yaptım. 40-45 senedir futbol takip ediyorum. MHK ile sıkıntı yaşayan pek çok camia var. Ben MHK ile sıkıntısı olup MHK’yi hedef almayıp başkan vekillinin hedef alındığını hiç görmedim. Çünkü o başkan istenen bir başkandı. İyi ki gitti. Sonra cezalar dendi. ‘PFDK başkanı Fenerbahçe formasıyla karar alıyor’ denildi, tepki gösterince de ‘niye üstünüze alınıyorsunuz’ dediler. Ben aptal olmadıklarını biliyorum. Ama samimi olmadıklarını da biliyorum. Sonra toplantıda ‘niye üstünüze alınıyorsunuz’ dedi. ‘İsmimizi geçirdiğinizde üstümüze alırız’ diyorum. Cezalar açıklandı. Şampiyonluk adaylarından en çok ceza alan biziz. Şimdi ne oldu, Lale Orta Türkiye’nin ilk kadın MHK başkanı olarak atandı” ifadelerini kullandı.

“ONLARIN DERTLERİ ALİ KOÇ”

Ali Koç, “Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla ‘Ali Koç devamlı federasyonda’ diye laf çıkardılar” diyerek şunları söyledi:

“Ali Koç bir kez kendi gelmedi dediler. Size taahhüt ediyorum hiçbir zaman TFF’ye yalnız gitmeyeceğimi söyledim onlara çünkü biliyordum bunu diyeceklerini. Kafaları böyle çalışıyor. Nitekim gitmedim. Onların derdi Fenerbahçe de değil, dertleri Ali Koç. TFF başkanı ve ekibinin İngiltere ziyareti vardı. ‘Ali Koç uçakta Büyükekşi ile İngiltere’ye gidiyor’ dediler, ben o gün maçtayım. Doğruları ispat etmek zorundasınız. İftira atmak yalan söylemek bu ülkede çok kolay o yüzden doğruyu söyleyen doğrusunu ispat etmek zorunda kalıyor. Bunlar 2 ay bunu pişirdiler, son olarak resmi ağızdan beni tek başıma federasyonu ziyaret etmemin sakınca olacağını söylediler. Hep algı operasyonu. Şimdi Lale Orta. Çok tanımıyorum, bu baskıyı ne kadar kaldırır. Türkiye’de algılar gerçeklerin önündedir. Türkiye’de çok az insan baskı kaldırabiliyor.”

“VAR’I TÜRK HAKEMLERİNDEN KURTARMALIYIZ”

En kısa zamanda VAR’ın Türk hakemlerinden kurtarılması gerektiğini dile getiren Ali Koç, “Bu öneriyi dün yaptık. Ağlamaya gelmedik dedik. VAR olmazsa olmazıdır futbolun. İnşallah önümüzdeki sene yarı otomatik ofsayt sistemi gelecek ve daha da rahatlayacağız. Bu devirde VAR olmazsa olmazdır. Ancak VAR bizim ligimizde kullanıldığı gibi özellikle Fenerbahçe’ye kullanıldığı gibiyse VAR bir canavardır ve şu anda bunu yaşıyoruz. En acil tedbir olarak en kısa zamanda yabancı VAR hakemleri Türk futboluna getirilmelidir. Federasyon devre arasında bunu denedi. Sanki dostlar alışverişte görsün gibi denenmiş geldi bana. Bu niye önemli, çünkü hakemin de yardımcılarının da niyeti performansı kötüyse en önemli sigorta, adaleti kullanan VAR’dır. Bu da dünyanın her yerinde böyle Türkiye hariç. Öneri muhakkak ivedilikle belki bu sezon geçti ama önümüzdeki sezon VAR yabancı hakemlerden oluşmalı” dedi.

“VAR ATAMALARI MANUEL YAPILIYOR HALA”

Yapay zeka atamalarını ilkesel olarak desteklediklerini kaydeden Ali Koç, “Ama bu mükemmel çalışana kadar birkaç sezon geçecektir. Doğru kullanılırsa fayda sağlayacaktır. Hakem atamaları bir kişinin iki dudağı arasında olmamalıdır. Yapay zeka gelirse işlerin veriye bağlı yapılacağı için bu sistemi destekliyoruz. Bize söylenen hakem ve yardımcı hakemleri yapay zekanın atadığını bizim şüphemiz var. Bize göre yardımcı hakemler yapay zekayla atanmıyor, yanılıyor olabilirim. Bütün VAR atamaları manuel yapılıyor hala. Kötülemek için söylemiyorum ama bu başlangıç. Gider ayak MHK’ye hediye verdiler. Kime verdiklerine siz karar verin. Ali Palabıyık diyoruz ama esas suçlular hakem ve VAR hakemidir. Kim Koray Gençerler, bu adam 2 sene evvel iyi gidiyordu. Liderdik ve Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynandı. Pelkas harika bir gol attı, gole sevinirken burada eli icat eden pozisyonu iptal eden VAR’daki hakem. Bu sene Konyaspor-Fenerbahçe maçı tesadüf yine Eskişehir’de. Valencia aptalca bir hareket yapıyor hakem görmüyor. Onu uyarıp Valencia’yı attıran yine bu arkadaş. Son olarak perşembe yine VAR hakemi bu arkadaş. Sonra Atilla Karaoğlan, Serkan Çınar bizim maça atananlar bu hafta. Serkan Çimen bizim 2 kere rahatsızlık duyup açıklama yaptığımız hakem. Karaoğlan’ı açmak istiyorum. VAR konuşmalarını dinlediğimiz hakem. Tartışmasız en tartışmalı pozisyon dedim Sivasspor maçına. Pozisyon aslında VAR protokolü nasıl olunur eğitim için kullanılacak pozisyon. Ben kararımda duracağım diyor, katılır katılmazsınız ama derslik pozisyon. Ona Sivasspor maçıyla aynı süre ceza vermek olacak iş değil. O Özdamar’ı kurtarmak için yapılmıştır” şeklinde konuştu.

“6 HAFTA MI UZUN SÜRE”

Federasyonun 3 Ocak’ta açıklama yaptığını ve 8 haftalık cezanın 6 haftaya indirildiğini belirten Ali Koç, “Neden onu da bilmiyorum. 3 Ocak’taki açıklamada diyor ki federasyon bu hakemlerle ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. Sivasspor-Galatasaray maçı var hakemine görev verilmeyeceği ifade ediliyor. Özdamar ve Karaoğlan’a da uzun süre görev verilmeyeceği söyleniyor. 6 hafta mı uzun süre. Sivas’taki hakem bir de. Laubalilik, gevşeklik direkt maçı katleden adam 6 hafta alıyor. Atilla Karaoğlan uzun süre maç almadı. İnsansa ki insan ‘hata yaptım kararımın arkasında durdum ben nasıl bu adamla aynı cezayı aldım diyecek.’ O işin travmasında zaten. Bir bakıyorsunuz ilk maçı haftanın en kritik 2’nci maçı. Şaka gibi. Yapay zeka böyle istedi diyorlar sonra. FIFA kokartlı hakemler ki bulmakta zorlanıyoruz 10 puan alarak maça 3-0 galip başlıyorlar. Erkan Özdamar’ı söylüyorum bir adam tartışmasız en tartışmalı pozisyona imza atıyor 6 haftada maç alıyor. Karaoğlan hatası bu kadar yüksek değil uzun süre maç almıyor. Yapay zeka bizim maça veriyor. FIFA kokartı diye soruyoruz yapay zeka diyor. Değiştirin kardeşim. Ceza bitince 10 puanla başlamasın. Bu sistemde en ağır cezayı verdiğiniz hakemi en kritik maçı dönüşünde veriyorsunuz. Öbür maçların da kıymeti var ama zor maç var, nispeten daha kolay maç var. Bu öneriyi de yaptık. Şurada bir şey çıkıyor, bu sezon özelinde ama genelde de fahiş hatalar hep bizim aleyhimize oluyor. Yıllarca unutulmayacak fahiş hatalarda hep bir takımın lehine oluyor, bu tesadüf mü?” dedi.

“DERBİYE ATAYACAK HAKEMİMİZ YOK”

Ali Koç, derbiye atanacak hakem olmadığını kaydederek, “85 milyon ülke futbolla yatıp kalkan ülke derbiye atanacak hakem yok. Halil Umut Meler’e bir şey olmasın diye dua ediliyor. Geldiğimiz noktaya bakın. Yarınkiyle 7 derbi maçı oynanmış olacak. Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Volkan Bayaraslan, Ali Şansalan hepsi çuvallıyor son 4 derbi hakemi Halil Umut Meler” diye konuştu.

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