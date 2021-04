Ali Koç: VAR’daki arkadaş Ümit Öztürk’ün olduğu maçlarda sıkıntı yaşıyoruz

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir’i 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında 1 maçı eksik olan Beşiktaş ile puan farkını 2’ye indiren Fenerbahçe’de kulüp başkanı Ali Koç, mücadelenin ardından konuştu.

Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan ve hastalığı atlatan Koç, sırası gelenin aşı olması gerektiğini belirterek, kendisinin hastalığı hafif şekilde atlattığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1’lik galibiyetle de ilgili olarak, oynanan oyun ve sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti. Ali Koç’un sözleri şöyle;

*Hastalık sürecinde bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür hafif atlattım. Ama herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Yeni varyant çok çabuk yayılıyor. Beni aşı olmadım çünkü sıram gelmemişti. Sırası gelenler muhakkak aşı olsun.

“3 KERE SON HAFTA ŞAMPİYONLUK KAYBETMİŞ KULÜBÜZ”

*Maça gelirsek. Arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim çin çok önemli bir maçtı. İki takım için de önemliydi. 3 puanı alan biz olduk. Bay haftası öncesi önemli bir virajı geçtik. Bizim 6 maçımız kaldı. 7 haftada her şey olabilir. Şu ortamda her şey olabilir. 3 kere son hafta şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Biz bir hava yakaladık. Biz inanmaya devam edeceğiz. Hava yakaladılar. Hava değişti. Kalan haftalarda renkli ve heyecanlı bir lig olacak. Rakibimize az imkan veriyoruz. Şu an gidişattan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz.

*VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk’ün görev aldığı maçlarda kulüp olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt Çakır’ın işi zorlaştırdı. Birkaç pozisyon var. Bilhassa yediğimiz golden önceki pozisyon.