Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt buluştu: ‘Bu yolun kaypak bir yol olduğunu gördüm’

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Eyüp Yeşilyurt, seçime 1 gün kala diğer aday Ali Koç’la birlikte FB TV’de buluştu.

Başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, adaylık sürecinde yaşadığı sıkıntılardan bahsederken kongre üyelerine sitem dolu ifadeler kullandı.

“Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ali Koç’un ağabeyi Mustafa Koç’u ve tribünden abim Varoş Yaşar’ı rahmetle anmak istiyorum sözlerime başlamadan evvel. Bu kongre sürecinde arkadaşlarımızla oturduk, Fenerbahçe’deki demokrasi adına, Ali Bey’in de yalnız kalmaması adına bir karar aldık. Fakat buraya gelene kadar bu yolun çok taşlı, dikenli ve kaypak bir yol olduğunu gördüm 1 aylık süreçte. İnsanların dedikleriyle demediklerinin tutmadığını gördüm. Kongre üyelerimizin dedikleriyle, demediklerinin tutmadığını gördüm. İnsanların lafının arkasında durmadığını gördüm. Kongre üyeleri olarak gördüm ben bunları. Biz bu yola çıkarken saf ve temiz duygularla çıktık. Ama bizi yoldan çevirmeye çalışanlarla karşılaştık.”

“ALİ BEY’DEN NEDEN KORKUYORLARDI?”

Bu süreçte 1907 imza kampanyası adı altında bir kampanya düzenledik. Bundaki gaye, Türkiye’yi 81 ili, 947 ilçesi ve köyleriyle yapılacak olan kongrede temsil etmekti. Birinci nedenimiz buydu. İkinci nedenimiz, toplayacağımız imzalardan kurullarımızı oluşturmaktı. İşi bilmeyen herkes bana 200 imza sordu. Orada bir algı yarattılar. Fakat biz 232 imza topladık. Dün akşam itibariyle 78 imzanın aidatının ödenmediğini tespit ettik. Sonra kurullarımızı oluşturamadık. İnsanlarda bir korku vardı, Ali Bey’den neden korkuyorlardı? Bana imza veren 5 kişi de imzasını geri aldı. Verdikleri imzayı geri istediler ve ben de takdim ettim. Biz bu yola Ali Bey’e de değer katmak için çıktı. Ali Bey’in itibarsızlaştırılmasının bize bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Aziz Yıldırım da, Ali Şen de bizim değerimiz. Ben tribündeki bir taraftar olarak hepsinin güçlü olmasın istiyorum, birleşmesini istiyorum. Kimseden bir beklenti içine girmedim hiçbir zaman.”

ALİ KOÇ: “EYÜP BEY FENERBAHÇE İÇİN VAR OLAN BİRİ”

Eyüp Yeşilyurt’un ardından söz alan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: “Eyüp Bey saf ve samimi duygularla yola çıktığı zaman bazı kendisinin ve arkadaşlarının canını sıkan tecrübeleri olmuş. Ve tekrar aynı yola çıktığı samimi duygularla rahatsızlık duymuş kısacası. Detayları isterse kendisi anlatır. Bir kısmını bana anlattı. Birkaç gündür tanışıyoruz. Ben kendisinin Fenerbahçe ile ilgili duygu ve düşüncelerini, daha da önemlisi Fenerbahçeli olmasının nereden kaynaklandığını, hatta bazı yöneticilerimizle geçmişte deplasman hikayeleri olmuş. Tam benim Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan kimliğine uyan arkadaşlarımdan birisi olarak tanıdım. Ben katılmamı istiyorsanız katılırım dedim. Onun için buradayız. Ama önümüzdeki iki gün kongre üyelerimize sesleniyorum. Şehir dışına çok insan var, tek aday intibası vardı. Bunlardan dolayı katılım olması gerekenden daha düşük olabilir. Ama Fenerbahçe şölenine katılabilecek müsait olan, imkanı olan herkesin katılmasını önemle rica ediyorum.”

KULÜP SATILACAK MI? SAHİPLİK MODELİ GELECEK Mİ?

Başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, “Bu kulüp satılacak mı? Sahiplik modeli getirilecek mi?” sorusunu yönlendirirken, Ali Koç şu yanıtı verdi:

“Bu son dönemlerde piyasaya sürülen bir algı. Bu sorunun nereden kaynaklandığına bakarsanız da, Eyüp Bey’in kendi sürecinde çok rahatsız olduğu ve benim hedef alındığımı görmesiyle tepki vermesi, bu hedef alma konularından bir tanesidir. Ben ekonomi gazetecileriyle yaptığım toplantıda endüstrinin durumunu ifade ederken, UEFA’nın bunun sebeplerinden birinin dernek yapısı olduğunu, kısa vadeli atılımlar, yatırımlar neticesinde Türkiye’deki futbol modelinin yanlış olduğunu ifade etmişlerdi. Ama buna rağmen Benfica gibi, Bayern Münih gibi dernek yapısında olan ve muvaffak olan kulüpler var. Biz UEFA böyle düşünüyor diye gidelim bu modeli yapalımı ima etmedim. Hatta orada dedim ki, şahsen benim gönlüm buna izin vermez. En kötü şartlarda bu kulüp hisselerini satacaksa Fenerbahçe kongre üyeleri, taraftarları kendi hisselerini alırlar. Yüz yıllık bu kulüplerde zaten başkasının sahip olmasını düşünmek dahi istemiyorum. Öyle bir şeyle karşılaştığımız takdirde de, hepimizin buna mani olmak için de hiç tartışmasız harekete geçeceğinden şüphem yok. Başka yaratmak istedikleri algı da Ali Koç kulübe sağladığı destekle kulübün hisselerini alacak. Böyle bir şey pompalıyorlar. Bugün benim defterlerimde gerek hibe olarak, gerek borç olarak gözüksün, ben konuşmalarında böyle yaptık ettik demiyoruz. Sağladığımız kaynaklardan bahsederken yönetimsel fedakarlıklar diyoruz. Bu konulara da girmek hoşuma gitmiyor. Ama seçim arefesinde öyle bir hava yaratıyorlar ki, insanın bir nebze de gücüne gidiyor. Bu kadar fedakarlık yaparken sorgulanıyor olmak insanın gücüne gidiyor. Başka kulüplerde bunlar yaşandı. Eski başkanlar hacizler vesaire. Bu bizim kulüpte olsa yer yerinden oynar diye konuşurduk.”