Ali Koç ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerilim

Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'ya son topta 76-74 mağlup olduğu maçı salonda takip eden sarı lacivertli kulübün başkan Ali Koç taraftarlarla gerilim yaşadı.

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Euroleague’in 6’ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona’ya Mirotic’in bitime 0.2 saniye bulduğu basket ile 76-74 mağlup oldu.

Son topta kaybedilen maçın ardından tribünler gerildi. Mücadeleyi oğluyla birlikte Ülker Sports Arena’da izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a seyircilerden isyan geldi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın sonunda Ali Koç ile kendisine tepki gösteren birkaç taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bazı taraftarların Koç’a tepki göstermesiyle birlikte tribünlerde tansiyon yükseldi.

Ali Koç’un oldukça sinirli olduğu görülürken bir taraftarla girdiği ikili diyalog sonrası tribünlerden ‘Bırak bu işleri takımla ilgilen’ sesleri yükseldi.

Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.