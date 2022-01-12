Ali Koç yeni teknik direktör için Almanya’ya gitti

Fenerbahçe zirve yarışında havlu attı, teknik direktör arayışı hız kazandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw'ü ikna etmek için Almanya'ya gitti. Yedekte bir isim daha var.

İrfan YİRMİBEŞ

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Adana Demirspor yenilgisi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'yi de şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı. 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alan Kanarya'nın Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

Sarı-lacivertliler sezonun kalan bölümünde Türkiye Kupası'nı kazanmak ve UEFA Konferans Ligi'nde de finale kadar gidebilmek için ter dökecek. Bu doğrultuda yönetimin öncelikli hedefi, takımı bir önce tartışılmayacak, kariyerli bir teknik direktöre emanet etmek.

YEDEKTE JESUS VAR

İstifa çağrılarına karşın genel kurula gitme gibi bir düşüncesi olmayan Başkan Ali Koç ve ekibi, yeni sezon planlamasını da yeni hoca ile yapacak.

Masada iki isim var: Joachim Löw ve Jorge Jesus…

Her iki teknik adam da devre arasından itibaren takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı için Ali Koç, ikna etmekte zorlanıyor. Kanarya'nın patronu, 61 yaşındaki Joachim Löw için dün Almanya'ya uçtu. Yedekte tutulan 67 yaşındaki Portekizli Jorge Jesus’u, Brezilya ekibi Atletico Mineiro da istiyor. Arayışın bu hafta bitmesi planlanıyor.