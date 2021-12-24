Ali Koç’a ağır baskı

2018'de başkanlığa gelen, 6 ay önce de yeniden seçilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a camiadan ‘Seçime git’ çağrıları geliyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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3 Haziran 2018… 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitiyor, Fenerbahçe başkanlığına Ali Koç seçiliyor. Koç, bu yılın haziran ayında tek aday girdiği seçimi de kazanıyor. Aradan geçen 6 ayda ise işler değişti. Alınan başarısız sonuçların ardından pek çok tanınmış eski yönetici Ali Koç'a güven tazelemek için olağanüstü kongreye gitmesi çağrısında bulunuyor.

Her ne kadar muhalefet kapalı kapılar ardında çalışmalar yapsa da Ali Koç'u kongreye çağırmak için 7 bin imza gerekiyor. Bu rakamı toplamanın imkansız olduğu yorumları yapılıyor. Taraftarlar da change.org internet sitesinde imza kampanyasına başladı.

“ADAMLAR 9 KİŞİ” DEMİŞ

Öte yandan Fenerbahçe’nin Karagümrük'ün 9 kişi tamamladığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kalması tepki çekerken karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Serdar Dursun ile bulduğu golü faul nedeniyle iptal eden hakem Erkan Özdamar'ın itiraz eden futbolculara “Zaten adamlar 9 kişi…” dediği öne sürüldü.