Ali Koç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Hangi şehrin belediye başkanı olduğunu…

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklama yaptı. Koç, 3 Temmuz döneminden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 28 şampiyonluktan teknik direktör konusuna kadar çok önemli ifadelerde bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle konuştu:

“Fenerbahçe’yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu ve nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor.

Benim dün söylediğim lafla kesinlikle herhangi bir partiye, ideolojiye, iktidara değildir. Ama siyasi kimlikleri içinde sorumluluklarını, bu kimliğin gerektirdiği ağırlığın farkında olmayan, bunu taşıyamayacak noktaya gelenleredir. Bu tutum Türkiye'ye zarar veriyor. FETÖ kumpası nefret tohumlarını ekti topluma. Camiaları karşı karşıya getirdi. Çok uzun yıllar tedavi edilemeyecek tahribat yaptı. Çok şükür bunları etkileri sıfırlanmasa da ciddi anlamda devletimiz, Cumhurbaşkanı önderliğinde daha da fazlasını yaptı.

Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafım; bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle…

EKREM İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER

Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!

Bir de utanmadan, o kitabında içende yazanları bilmiyordum, eminim sayın başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordu… Bize ağır hakaretler ifade eden kitabı hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum.”

28 ŞAMPİYONLUK TARTIŞMASI

“Biz TFF’ye her türlü belgeyi verdik. Yurt içi yurt dışı örnekler… Sanmayın ki sadece kamuoyunda bu konuyu gündeme getirdiğimizde bu işle uğraşıyoruz. Size hikayeyi tersten bile okuyabilirler o kadar çalışmışlar.

Gelin, herkesi dinleyin. Acelesi yok, yıllardır bekleyen bir konu. En sağlıklısına varalım. 428 gün oldu. Sonuna kadar haklı olduğumuz bir konuda yıllardır arayış içindeyiz. Bizim kaybedecek bir günümüz bile yok.

Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda federasyonumuzun da… Efsanelerimizin oynadığı yılları ya kabul edeceksiniz ya da gelecek sene 100. yılımız demeyeceksiniz. Şampiyonun kupası nerede olur, müzesinde olur…”

TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

“Bizim çocuklar o kadar hocalarına, birbirlerine inanmışlar ki. Sahada takım olduklarını, mücadele ettiklerini ve kazanmak için çıktıklarını görüyorsunuz. Oradaki o inancı görünce bunun etkisi tribünlere de yansıyor, eski günlere döndü tribünler. İnşallah bu sinerjiyi devam ettirebiliriz. 3 haftamız kaldı, en azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek sezonu daha umutla açmayı hedefliyoruz.

Bütün bunların gerçekleşmesinde en büyük teşekkürü, en büyük pay sahibi olan İsmail Kartal'a ediyorum. Hocamız konusuna girmeyeceğim, yeri ve zamanı değil. Yabancı gelsin diyenler iki maç sonra tersini söylerler, yönetim kuruluyla en sağlıklı kararı alacağız. Pazar günü kalbimiz, inancımız ve dualarımız takımımızla beraber.”