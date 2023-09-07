Ali Koç’tan Fenerbahçe üyelerine tüzük tadili çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üye katılımının önemine dikkat çekti. Koç, "Bu toplantı kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ali Koç, Fenerbahçe üyelerine SÖZCÜ aracılığıyla seslendi.

Olağanüstü tüzük tadil genel kuruluna katılım göstermenin önemine değinen Koç, “Fenerbahçemiz için tarihi bir öneme sahip bu toplantıya, her zaman kulübünün yanında olan üyelerimizin katılımı çok önemli” dedi.

Fenerbahçe Başkanı, “Yıllardır süren çalışmaların artık hayata geçmesi için her bir Fenerbahçe üyesinin sorumluluk alması, o günü Fenerbahçelerine ayırmaları ve toplantımızda bulunması gerekiyor. Fenerbahçelilik bu sorumluluğu en sahiplenici şekilde üstlenmeyi gerektirir” ifadelerini kullandı; şöyle devam etti:

“YARINA İZ BIRAKIN”

“Tüzüktadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir. Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten

inanıyorum.”

“HAYATİ ÖNEMDE”

Sarı-lacivertlilerin patronu Ali Koç, tüzük tadilinin uzun yıllar alan bir çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti: “7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri bakımından önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler içinde en kritik olanlardan biri de spor kulüplerinin dernek statüsünün kaldırılması ve ‘spor kulübü' adında yeni bir tüzel kişilik tanımı yapılması.”

YASAYA UYMALIYIZ

“Bu düzenleme sonrasında kulübümüzün, sekiz branşta faaliyet göstermeye devam edebilmesi için tüzüğümüzün; Spor Yasasına uyumlu şekilde tadil edilmesi gerekmekte. Özetle tüzük tadil toplantımız kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor.”