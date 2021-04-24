Ali Koç’tan Galatasaray’a çağrı: Hatta sizin kanalınızda…

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamada bu konuyu GS TV’de dahi tartışabileceklerini belirtti.

İki takım arasında 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklara dair yaşanan tartışmada Başkan Koç’tan yeni bir mesaj geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Galatasaray’ı bu konuda GS TV’de konuşmaya çağırdığı sözleri şöyle;

“Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız geliyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz. Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Galatasaray’ın kurucusu merhum Ali Sami Yen’in Galatasaray ile Fenerbahçe’yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır.

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1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını çok sağlıklı buluyorum. Artık kamuoyu bu konuda bilinçleniyor. Biz hakkımızı istiyoruz. TFF’nin vereceği karar, kendi tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Bizim hiçbir endişemiz ve şüphemiz yok.

Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.”

Öte yandan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü’nün aidat bedelinin yıllık 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacağını belirtti.