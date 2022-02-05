Ali Koç’tan Hulusi Belgü’ye ve eleştirilere yanıt: ‘Kendine gel, terbiyesiz”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Ali Koç, kendisini eleştiren Hulusi Belgü'yü hedef aldı. Başkan Koç, gelecek sezon için teknik direktörlük koltuğuna getirilecek isimle ilgili de detay verdi.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Futbol takımının 3 buçuk senedir kötü sonuçlar alması hakkında eleştirilere yanıt veren Ali Koç, kendisi hakkında sert ifadeler kullanan Hulusi Belgü dışında herkesin yorumuna saygı duyduğunu dile getirdi. Futboldaki başarısız sonuçların nedenlerine değinen Koç, gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna oturacak isimle ilgili de önemli detaylar verdi. İşte Ali Koç’un açıklamaları:

“Bir kişi hariç hepinizin görüşlerine teşekkür ediyorum. O da Hulusi Belgü. Haklı olduğu yerler var ama kendi egosunu tatmin etmek için, kendini sosyal medyada daha renkli bir konuma getirmek için mesnetsiz, bir kısmı iftira dolu konuşmasına değinmeden geçmeyeceğim.”

“BU VATANIN BİR PARÇASIYIM DİYEN…”

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde pek çok önemli tarih vardır. Bunlardan bir tanesi de 27 aralık 2021 tarihi olacaktır. Bu tarih, Fenerbahçeliler’in unutamayacağı bir gün olarak kayıtlara geçecektir. Bu vatanın bir parçasıyım diyen herkesin hatırlaması gereken bir gün olacaktır. Bu tarih, bir milleti terörist çetesine karşı uyandıranların muvaffak olduğu bir tarihtir. 10 yıl boyunca olduğu gibi tarih yine Fenerbahçe’yi haklı çıkarmıştır. En zor şartlardan geçip, en ağır mücadeleyi vererek elde ettiğimiz 2010-11 yılında şampiyonluğumuz hedef alınarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine, önceki başkanımız Aziz Yıldırım’a, davadaki diğer arkadaşlarımıza, varlığımıza yapılan FETÖ saldırısı 27 Aralık tarihinde son bulmuştur.”

“HULUSİ BELGÜ ZİHNİYETİNDEKİ…”

“Bu bildiğiniz üzere çok uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkının 3 Temmuz sürecinde, dönemin TFF yönetimi tarafından engellenmesi nedeniyle Fenerbahçe’nin uğradığı zararların tazmini için tazminat davamızı açtık. Bununla beraber yok niye düşük rakmla dava açtınız diyorlar. Hayret! Hulusi Belgü zihniyetindeki arkadaşlar bunu atlamış. Herhalde uçak yolculuğu yeteri kadar uzun değildi bu konuları koymak için.”

“BİNDİĞİMİZ DALI KESİYORUZ”

“Bizler birbirimizi yedikçe, birbirimizi başkalarının önüne attıkça, sosyal medya ortamında kulübü hedef aldıkça bazı şeylerde muvaffak olmamız çok zordur. Bu davada, göreve geldiğimiz süre boyunca sayın Aziz Yıldırım ve ekibiyle ortak bir şekilde çalışmayı, beraber hareket etmeyi, kulübümüz menfaatleri için önemli bulduk. Hamlelerimiz oldu. İstediğimiz seviyede muvaffak olamadık. Burada Şekip Mosturoğlu’na ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi sayın Fethi Peki ve bizlerle olan şahsi ilişkileri çerçevesinde istişarelerde bulundu. Tazminat davasıyla ilgili daha fazla istişare oldu. Ama görüyorum ki kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Fenerbahçe’nin uğradığı zararların tazmini için sonuna kadar kişisel problemleri, sıkıntıları bir kenara bırakıp bu mücadeleyi topyekün beraber vermemiz lazım. Önceki başkamımız kendi kulvarında, Fenerbahçe Spor Kulübü kendi kulvarında giderek en iyi sonuca varamayız.”

“FETÖ’NÜN YANINDA MI OLACAKSINIZ?”

“İkinci başvurumuz. Yargı kararıyla da resmen tecillenen, şampiyonluğumuz odağında şampiyonluğun kendisine ait olduğunu iddia etmekte ısrar eden. Hatta buna ilişkin açıklamayı kendi resmi internet sitesinde yayınlamaktan imtina etmeyen kulübe dair bir adım atmak zorunda kaldık. TFF’ye, bu asılsız bilginin düzeltilmesi hususunda başvurumuzu yaptık. Hak etmediğiniz bir kupa için, FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında mı olacaksınız. Buna bir karar vermeniz gerekiyor. Hem öyle, hem böyle olmaz. Bu kupa her anlamıyla bizimdir. Bizim kalacaktır. Ve müzemizde kalacaktır. Yaptığınız UEFA, CAS hiçbir şey bunu değiştirmeyecektir. Bununla yüzleşin.”

“TARAFTARI GAYET İYİ ANLIYORUM”

“Geldiğimiz nokta itibariyle gerçek ve samimi taraftarlarımızın gerek tribünlerde, gerekse sosyal medya ortamında sergilemiş oldukları serzenişlerde çoğunlukla haklı olduklarını, bu durumu saygıyla karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir zaman tenkit edilmekten imtina etmedik. Kendi televizyonumuz FB TV’de o kadar çok tenkit edildik ki, bununla bile eleştirildik. Dolayısıyla çocukluğundan beri taraftar olarak, onların duygu ve düşüncelerini gayet iyi anlıyorum.”

“BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM”

“Buna mukabil sergilenen bazı tavır ve yaklaşımları ise Fenerbahçe değerleri çerçevesinde tasvip etmediğimi vurgulamak istiyorum. 54 yaşındayım, 48 senedir tribünlerde takımı seyreden biri olarak kendi sahamızda 2-0 geride olduğumuz bir maçta 3, 3 diye bağırıldığını ilk defa görüyorum. Nitekim maç 2-2 sonuçlandı. Bir diğer iç saha maçında takımımız 2-1 gerideyken 68. dakikadan başlamak üzere hem yönetimimize, ki o önemli değil, ama sahadaki bazı hedef görülen futbolcularımıza yönelik ağır tezahüratlar oldu.”

“EN ÇOK İÇİMİ ACITAN ŞEY…”

“Camia olarak çok acı günler yaşadık. Ama en çok içimi acıtan, çocukken, gençken, yöneticiyken, sahada, salonda takım mücadele verirken taraftarların takıma sırt çevirmesi olmuştur. Ne yazık ki, başkanlık dönemimde de böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu duygu ve tepkilere sebep olduğumuz için hepinizden özür dilerim. Ancak bu şekilde davranışların, davrananların aynaya bakıp bu işin fayda zarar analizini yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Her türlü eleştiriyi yapın. Bekleyin maç bitsin.”

“TESPİT ETTİĞİMİZ BİR GRUP VAR”

“Şunu söylerken kelimelerimi dikkatle çekmek istiyorum. Çünkü Hulusi Belgü ve bu zihniyetin uzantıları cımbızla çektikleri kelimeler, gerçek olmayan söylemlerle, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü başkanlık makamını zayıflatmak için her türlü numarayı yapıyorlar. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum Bilin ki, içinizde küfür edilmedikçe her türlü aleyhte tezahüratı, lütfen müsabaka devam ederken değil, saygı ve anlayışla karşıladığımızı söylüyorum. Bir grup var, bu sezon aramıza katıldılar. Geçmişte kombine almadıkları tespitlidir. Onlar skor kötü giderken rollerini oynamak üzere gelen gruplar var.”

“O GRUBUN İÇİNDE 3-4 KİŞİ VARDI”

“Bakın, daha 4. hafta başladı. Dördüncü hafta durum neydi? Üç galibiyetle geldik Sivas maçına. Sıfır gol yemişiz. Dördüncü maçımız 1-1 bitti. Sayın Erol Bilecik stadın dışında basınla konuşmaya çalışırken protestolar başladı. 60-70 kişilik. O grubun içinde 3-4 kişi vardı. Onları güvenlik kameralarında inceledik. Üçü maça bile girmeyen kişilerdi. Dolayısıyla. Evet serzenişlerde haklısınız. Yönetime karşı tezahüratlarda haklısınız. Ama oraya sırf aleyhte bağırmak için gelen insanlar olduğunu da unutmayın.”

“100 YILDIR REKABET ETTİĞİMİZ KULÜPLERİN…”

“Sportif anlamda amatör şubelerde neler olduğunu anlatmak istiyorum. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe en rekabetçi spor kulübü kültürünü yaşatmaya devam etmiştir. 2018 yılına kadar fazla dillendirilmeyen, o zamana kadar şahsım ve Saffet Sancaklı’nın değindiği, o tarihten itibaren spor gündeminin en önemli konularından biri haline gelen ekonomik buhrandır. Bu ekonomik çöküşün 100 yıldır rekabet ettiğimiz büyük kulüplerin amatör şubelerindeki vizyon ve hedef küçültmelerine sebebiyet verdiği hepinizin malumudur. Fenerbahçe Spor Kulübü, yarıştığı her branşta, zirve hedefleriyle mücadele etmeye ara vermemiştir.”

“BU DÜŞÜNCEYİ TENKİT ETMİYORUM”

“Bununla beraber son Olimpiyatlar’da 108 kişilil Türkiye kafilesinin 22 sporcusu Fenerbahçe’dendir. Fenerbahçemiz bayrağı 22 sporcuyla Olimpiyatlar’da dalgalandırmıştır. Amatör şubeleri küçültün, hatta kapatın düşüncesini sık sık zikredenler de olmuştur. Bu düşünceyi tenkit etmiyorum. Hangi açıdan baktığınıza bağlı olarak haklı da bulabilirsiniz bu düşünceyi. Ama tüm bu olumsuz ekonomik koşullara rağmen, küçülelim düşüncelerine rağmen, Fenerbahçe’nin 115 yıllık geleneğine paralel olarak bu geleneği sürdürdük. İnşallah Fenerbahçe var olduğu müddetçe, Fenerbahçe Türk sporu için lokomotif olmaya devam eder.”

“EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI”

“Şimdi gelelim başta şahsım, yönetimimiz ve hepimizi olmak üzere bizi mutsuz eden futbol takımımızın 3,5 yıllık değerlendirmesine. Bunları daha önce de söyledim. Hata yaptık. Farklı vizyon, emeller, arzular ile huzurunuza çıktık. Zaman zaman evdeki hesap çarşıya uymadı. Ama hiçbir zaman iyi niyetimizden şüphe edemezsiniz. Harcadığımız mesaiden, çabalarımızdan, buraya çıkıp bunu küçültecek, aşağılayacak şekilde konuşmanıza müsaade etmem.”

“TÜRKİYE UYMADI”

“Hoca ve kadro istikrarı. Cocu ile imzalarken hayalim bu dönemi beraber geçirmekti. 40-50 yaşları arasında dinamik, başarı sağlamış, altyapı hocalık tecrübesi olan, yeni bir maceraya hazır bir profil çizdik. Sayın Cocu bu profile uydu. Ama Türkiye uymadı.”

“HİÇBİR FAYDASI OLMAMIŞ İNSANLARIN…”

“Sportif Direktör konusu doğru olduğuna inandığım bir yapı vardı. Kendine göre isim yapmış birini getirdik, tutmadı. Tutmasın mı istedik. Bu kadar fedakarlığın kötüye gidip, Fenerbahçe’ye hiçbir faydası olmamış insanların ağzına ciklet olup, yüzümüzün içine baka baka birçoğu yanlış, birçoğu sosyal medya doldurmasından gelip burada konuşması için mi yaptık. Olmadı, tutmadı.”

AYKUT KOCAMAN İTİRAFI

“2018-19 sezonu 20 yıllık iktidardan sonra yepyeni bir yönetim. Bununla beraber Samandıra özelinde teknik direktör, idari menajer ve yeni sportif direktör çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız Aykut Kocaman’ı tutup 1 sezon daha devam etmek doğru olabilirdi. Ama şu beyfendinin dediği gibi hiçbir zaman yaptığımız hatayı başkasına yüklemedik. Her zaman çıkıp konuştum.”

“EN ACILI SEZONLARINDAN BİRİNİ…”

“Öngöremediğimiz sonuçlara sebebiyet verdik. Transferdeki tüm kısıtlamalara rağmen, oyuncu satışlarından elde ettiğimiz kaynaklarla, taraftarlarımız nezdinde de yaptığımız transferler tek tek açıklanınca büyük bir heyecan yaratmıştık. Pozitif bir havayla sezona başladık. Ama lig sonunda, sezon bittiğinde değerlendirmede olmasa dahi, o sezon içinde yaşadıklarımızla tarihimizin en acılı sezonlarından birini sizlere yaşattık.”

“ENTERESAN BİR ŞEY OLDU”

“2019-20. Yine son derece umut veren isimler açıklandıkça heyecan yaratan bir transfer dönemi geçirdik. Sezona çok da iyi başladı. 19-20. hafta itibariyle şampiyonluğun en önemli favorisiydik. Ama enteresan bir şey oldu. Trabzonspor ile başlayan süreçte, onu takip eden 7 maçta 21 puanın sadece 3’ünü alabildik. Ne büyük bir taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği, Fenerbahçe’nin hakem katliamlarıyla 15-18 puanı yitirdik. Ve şampiyonluk yarışının dışına itildik. Hatırlayın, burada da Alanyaspor maçıyla başlamıştı. Bu yönetim beceriksizliğinden mi oldu? Yanlış transferlerden mi oldu?”

“GARİP BİR ŞEKİLDE KAYBEDİNCE…”

“2020-21 sezonu. Üçüncü sezonumuz. Hem saha içinde hem de saha dışında birlik beraberlik ruhuyla şampiyonluk yarışında son haftaya kadar geldik. Ama son hafta Sivasspor maçını garip şekilde kaybedince şampiyonluk elimizden kaçtı. Şu iki sezondan birinde şampiyonluk olsaydı, inanın Fenerbahçe istikrarı ve zincirleme gelecek başarıları yakalayacaktı. Biz şampiyon olalım, olmayalım, hangi sezon başarı yakalarsak Fenerbahçe arkasını getirecektir. Geçen sezon kıl payı kaçırdığımız şampiyonlukta 12-15 puanımız hakemler tarafından gasp edildi.”

“UYANIN ARKADAŞLAR”

“Sakın ama sakın. Hulusi Belgü ve zihniyetine söylüyorum. Yok efendim hakemler yüzünden şampiyon olamadık demiyorum. Ama bu faktörleri es geçemezsiniz diyorum. Medyadaki en azılı Fenerbahçe karşıtları bile bunu ifade ediyorlar. Uyanın arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. Aynı sezonun devre arasında “Sevgi Limit Tanımaz” diye bir slogan çıkarttık. Niye çıkarttık biz o sloganı? Harcama limitleri adı altında bizi baskılamaya ve engellemeye çalışan zihniyete meydan okuduk. Ondan sonra limitlerimiz açıldı. Zira bir sonraki sezon bir sol bek alabilmek için neler yaşadığımızı ben ve profesyonel arkadaşlarımız bilir.”

“SANKİ ÇOK MANEVRA ALANIMIZ VAR DA”

“Lisans Kurulu’nun bize verdiği limiti kesip, limiti arttırmamak için uğraşlarını biliyoruz. Büyük Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar maaşında indirim yaptı ki, Hulusi Belgü’nün beğenmediği oyuncuyu getirebilmek için. Sanki çok manevra alanımız var da. Onlarca oyuncu arasından yanlış ismi seçiyoruz.”

“UMUT VEREN İŞLERE İMZA ATTIK”

“Kendi stadımızda, kendi mabedimizde ne hikmetse tuhaf bir şekilde hem takımımız performans düşüşü yaşıyor, hem de oyuncuların yaptığı amatörce hatalar giderek artıyor. Taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum. İç saha maçlarında takımımızın çok büyük ihtiyacı var. Bu konuda özellikle hassasiyetinizi rica ediyorum. 2021-22 sezonu. Bu sezon Samandıra’da her şeyden önce disiplin, ciddiyet, hedefe odaklanmış ve çok pozitif bir havayla sezona başladık. Bir kez daha kısıtlı manevra alanımıza rağmen umut veren yapılanmaya imza attık. Son derece başarılı bir hazırlık kampı geçirdik.”

“ORADA DA BİZ HATALIYIZ”

“İlk hafta liderdik. Ta ki Trabzon maçına gidene kadar. Oyun ve skor hakimiyeti bizdeyken, bir kez daha taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği garip bir hakem kararıyla o maçta düşüş başladı. Şunu da söyleyeyim. O hakem kararına rağmen kazanabilirdik belki. Ama o ana kadar bariz üstünlüğümüz vardı. Kırmızı kart ve frikik golüyle 84. dakikaya kadar dayansa da takımımız kaybettik. Bu süreç yeni bir çözülme sürecine sebebiyet verdi. Takım toparlanamadı, biz de takımı silkeleyip bu kötü gidişe dur diyemedik. Orada da biz hatalıyız.”

“PEREIRA’DA HATA YAPMADIK”

“Vitor Pereira’yı takımın başına getirerek hata etmediğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Kendisi Lazio ile de görüşüyordu, bize geldi. Pereira 4 ülkede şampiyon olmuş, Türkiye’yi biliyor, puan ortalaması Almanya hariç ikinin üzerinde, pek çok kupa kazanmış. Ben hala doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Ama biz ona Türkiye’de doğru futbol iklimini sağlayamadık. Türk hocalar maç kaybederken sabır çağrıları yapanlar, yabancı hocalar kazandığında dahi eleştiriyorlar. Önümüzdeki sezon için hangi hocayla anlaşırsak anlaşalım, karşımıza çıkacak argümanların bilincindeyiz.”

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN 3 ADAY

“Hoca ayrıldıktan sonra önceliğimiz minimum homurdanma getirecek, çoğunluğun kabul edeceği bir ismi devre arasına yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler, çoğunluğu tatmin edecek isimlerdi. Sezon ortasında çalışmaya sıcak bakmamaları neticesinde onlarla hibrit bir sistem konuştuk. Nedir hibrit sistem? Çalışacağınız ekipten, bir numaralı asistan direktörünüzü, yardımcı antrenörünüzü yollayın. Bizim ekiple beraber Mayıs ayına kadar götürelim. Bu arada yeni sezon planlamasını yapalım. Konuştuğumuz hocalardan ikisi buna sıcak baksa da, adım atamadık.”

“İSMAİL KARTAL’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Geldiğimiz nokta itibariyle belirlediğimi üç teknik adamla görüşmelerimiz devam ediyor. İkisiyle parasal konuşmalar aşamasına gelinmiştir. Hemen para konuşmuyorlar. Vizyon, konsept, plan, maçlar inceleniyor, seyrediliyor. Bu yüzden biz de arzu etmemize rağmen İsmail hocayı da getirdikten sonra bu konuda acele etmeden en sağlıklı kararı verebilmek için devam ediyoruz. Sayın İsmail Kartal bütün bu gerçekleri bilerek, kendisine anlatılarak, senaryoların içine kendisi de dahil olabilir. En şeffaf şekilde anlattık. Buna rağmen kayıtsız şartsız Fenerbahçemize geldi. Ona bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“CRESPO’YA BÜYÜK İLGİ VAR”

“Gelelim UEFA listesine. FFP içindeyiz. Rossi’nin kiralama bedelini yaz ayındaki UEFA liste kayıdından sonra yaptığımız için yaz ayında girdi. Ancak kış transfer sezonunda herhangi bir transfer yapmadığımız için listeden çıkmak zorunda kaldı. Crespo’ya bonservis bedeli ödedik, ne yaz ne de kış listesine ekledik. Crespo’ya şimdiden büyük ilgi var. En formda oyuncumuz olmasına rağmen, kendisine bonservis ödediğimiz için listeye yazamadık. Muhammed Gümüşkaya da, 6-7 kulüp kendisini istiyordu, Vitor Pereira ‘Sakın ha! burada cevher var. Bu çocuğu geliştireceğim’ dedi. Muhammed’e çok inanıyoruz.”

TRANSFER GÜNDEMİ

“Sol beke ihtiyaç var mı, var. Forvet, kanat-forvet ihtiyacı var mı, var. Ghislain Konan’ı çok istedik. Çok büyük rakamlar istediler. Toplamda menajeri, komisyonu, bonservisi 9 milyon euronun üstündeydi. Kulübüyle de anlaşmıştık. Sırf almak için transfer yapmadık. Konuştuğumuz hocalarla doğal olarak parasal mevzuları konuşana kadar yeni kadro planlamasını da konuşuyoruz. 14 yabancı, seneye 12’ye düşecek. Atacağımız her kurşunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Görüştüğümüz hocalara da soruyoruz ‘Alalım mı?’ diye. 3-4 gün içinde bir şey alacaksak 3,5-4 ay için alalım. Ne çıkar bilmiyorum. Durum bu.”

“KENDİNE GEL TERBİYESİZ”

“Yolsuzluk, usulsüzlük, kulübün parasına zarar getirme sözlerini kabul etmem. Ağzınızdan böyle bir şey çıkarsa pişman ederim. Kulübü menajerlere teslim etmişsin diyor. Hangi menajere teslim etmişim. Bak kardeşim iddia sahibi sensin. İddianı açıkla. Gel burada ispat et. Kimsin sen ya gelip çamur atıyorsun! Menajerlere teslim etmek demek para götürüyorsunuz demek! Kendine gel! Terbiyesiz. Ben sportif anlamda camiamıza arzu ettiğim şekilde başarıya getiremedim. Ama hiçbir zaman benim iyi niyetimi sorgulayamazsınız. Genel Kurul kararı alıp almayacağımıza biz karar veririz. Sen bir aday ol, ondan sonra bak ne oluyor.”

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